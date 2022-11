La meilleure classe du SP-X 80 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Pour les amateurs de fusils de précision dans Warzone 2, le SP-X 80 est l’arme parfaite pour repérer et éliminer les escouades adverses sur Al Mazrah. Voici la meilleure classe à utiliser pour le SP-X 80.

Al Mazrah est un véritable paradis pour les tireurs d’élite. La carte offre une abondance de points d’intérêt avec une vue dégagée sans parler des terrains surélevés que tout amateur de combat à longue distance saura apprécier à sa juste valeux.

Pour les amateurs de fusils de précision plus mobiles et légers, le SP-X 80 est une arme incontournable. Voici les meilleurs accessoires, atouts et équipement à utiliser pour permettre à l’arme de faire des ravages.

Sommaire

Activision Le SP-X 80 est une arme à ne pas négliger sur Warzone 2.

La meilleure classe du SP-X 80 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du SP-X 80

Bouche : Bruen Agent 90

Verrou : FSS ST87

Laser : FSS OLE-V

Chargeur : Chargeur de 8 cartouches

Crosse : crosse tactique PVZ-890

Le Bruen Agent 90 augmentera la vitesse des balles et la portée des dégâts tandis que le laser FSS OLE-V et la crosse tactique PVZ-890 amélioreront la maniabilité et la mobilité de l’arme, tout en donnant un coup de pouce à la visée.

Enfin, le chargeur de 8 cartouches vous permettra de tirer plus de coups sans avoir à recharger, ce qui peut faire la différence lors d’un combat. Le FSS ST87 permettra de recharger plus rapidement.

Les meilleurs atouts pour une classe SP-X 80

Pack d’atout : Spécialiste en armes (Surarmement, Gros bras, Observateur, Survivant)

Le pack Spécialiste en armes permet de bénéficier de Surarmement. Comme le SP-X 80 est un fusil de précision, vous aurez besoin d’une autre arme comme une mitraillette ou un fusil d’assaut pour pouvoir parer à tous les cas de figure.

Observateur vous permettra de trouver facilement les améliorations de terrain, les séries d’élimination et l’équipement de vos adversaires. Survivant quant à lui signalera les joueurs ennemis qui vous ont mis à terre afin que vos alliés puissent les achever et vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe SP-X 80

Tactique : Grenade fumigène

Mortel : Charge pénétrante

En ce qui concerne l’équipement, la charge pénétrante vous permettra de mettre la pression sur les ennemis à couvert, tandis que la grenade fumigène vous offrira une certaine protection lorsque vous êtes à découvert.

Comment débloquer le SP-X 80 dans Warzone 2

Il y a plusieurs étapes à franchir pour débloquer le SP-X 80 dans Warzone 2, car vous devrez débloquer et mettre à niveau d’autres armes de la plateforme Bryson.

Suivez ces étapes pour débloquer le SP-X 80 dans Warzone 2 :

Débloquez le SP-R 208 au rang 7 et montez-le jusqu’au niveau 13.

Cela débloquera le SA-B 50, dont vous aurez besoin pour atteindre le rang 16.

Après avoir atteint le rang 16 avec le SA-B 50, vous débloquerez le LA-B 330.

Enfin, il faut monter le LA-B 330 au niveau 17 pour débloquer le SP-X 80.

Les meilleures alternatives au SP-X 80 dans Warzone 2

Si vous cherchez une alternative au SP-X 80 dans Warzone 2, le SP-R 208 est une excellente option également. Si vous recherchez un fusil à plus longue portée, le Victus XMR est le sniper le plus puissant du jeu, capable de tirer un coup de tête à la plupart des distances.