La meilleure classe du M13C dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Le M13C est un fusil d’assaut redoutable qui risque de rapidement s’imposer dans la méta de Warzone. Découvrez donc comment vous devez équiper cette arme.

Les joueurs de Warzone n’ont que l’embarras du choix en matière d’armes dans la Saison 5, la mise à jour ayant apporté le nouveau Carrack .300 et le FR Avancer pour porter le total à environ 70. La mise à jour a également apporté son lot de buffs et de nerfs, secouant la méta et gardant les fans sur le qui-vive.

Mais alors que la communauté commençait à s’habituer à la nouvelle méta, les développeurs ont dévoilé une nouvelle arme dans le cadre de l’événement de révélation de Modern Warfare 3, le fusil d’assaut M13C qui est décrit comme le “polyvalent et percutant”.

Découvrez donc comment vous devez équiper cette arme afin de maximiser son potentiel dans Warzone.

Sommaire

La meilleure classe du M13C dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du M13C

Bouche : Sakin Tread-40

Canon : Bruen Echelon 14″

Lunette : Aim OP-V4

Accessoire-canon : FTAC Ripper 56

Chargeur : Chargeur de 60 cartouches

Nous commençons cette classe du M13C dans Warzone 2 avec le Sakin Tread-40 qui améliore le contrôle du recul du fusil pour qu’il reste précis comme un laser à mi-portée. Nous l’avons associé au Bruen Echelon 14″ pour augmenter la portée des dégâts et la vitesse des balles, ce qui le rend plus viable en tant qu’arme principale.

Le FTAC Ripper 56 va ensuite apporter encore plus de précision en améliorant la stabilité de l’arme lors de tirs soutenus. En ce qui concerne les lunettes, l’Aim OP-V4 est une option propre qui offre un zoom supplémentaire sans trop sacrifier la vitesse ADS.

Enfin, nous avons opté pour des Chargeurs de 60 cartouches pour vous permettre d’affronter une équipe complète d’ennemis avant d’avoir à recharger.

Les meilleurs atouts pour une classe M13C

Atout de base 1 : Surarmement

Atout de base 2 : Pas de course

Atout bonus : Mains leste

Atout ultime : Fantôme

Surarmement vous permet d’associer le M13C à une autre arme principale, de préférence un fusil de sniper ou une mitraillette à courte portée comme le Signal 50 ou le Lachmann Sub.

Pas de course augmente la durée de votre sprint, ce qui vous permet de pivoter plus facilement et d’éviter les tirs. Nous vous recommandons également Mains leste pour passer rapidement d’une arme à l’autre et vous assurer de ne jamais être pris avec la mauvaise arme lors d’un duel.

Enfin, Fantôme est un atout essentiel dans Warzone 2, qui vous permet de ne pas être repéré lorsque les ennemis lancent un drone.

Les meilleurs équipements pour une classe M13C

Tactique : Grenade flash

Mortel : Charge pénétrante

En ce qui concerne l’équipement, nous avons opté pour la Grenade flash et la Charge pénétrante qui vous permettront de facilement débusquer les ennemis retranchés dans les bâtiments.

Comment débloquer le M13C dans Warzone 2

Les joueurs de Warzone 2 peuvent débloquer le fusil d’assaut M13C en aidant à éliminer cinq commandants lors de l’événement Shadow Siege Modern Warfare 3.

Nous ne savons pas encore si le M13C pourra être débloqué à la fin de l’événement par le biais d’un défi en jeu, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cette section avec les derniers détails.

Les meilleures alternatives au M13C dans Warzone 2

Si le M13C ne vous convient pas, le TAQ-V est alors sans doute l’arme à longue portée la plus puissante de Warzone 2 à l’heure actuelle.

D’un autre côté, si vous cherchez un sniper de soutien, l’ISO 45 est une option mortelle à courte portée qui peut faire fondre la santé d’un ennemi.