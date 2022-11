La meilleure classe du Signal 50 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Les fusils de précision règnent en maître sur Warzone 2, Al Mazrah étant une carte propice au sniping. Parmi les multiples options possibles, le Signal 50 est l’un des meilleurs snipers à utiliser.

Les joueurs de Warzone 2 ont de nombreuses armes à disposition pour s’illustrer sur Al Mazrah, mais pour ceux qui apprécient tout particulièrement les affrontements à longue distance, d’une efficacité redoutable, les fusils de précision sont définitivement la meilleure catégorie d’armes à considérer.

L’un des fusils de précision les plus puissants de Warzone 2 est le Signal 50, grâce à ses gros dégâts et sa cadence de tir. Pour ceux qui souhaitent voire ce qu’il a dans le ventre, voici les meilleurs accessoires, atouts et équipements à utiliser pour permettre au Signal 50 de briller.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Activision Avec les bons accessoires, le Signal 50 peut faire des merveilles sur Warzone 2.

La meilleure classe du Signal 50 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du Signal 50

Canon : TV Kilo-50 29″

TV Kilo-50 29″ Accessoire canon : FTAC Ripper 56

FTAC Ripper 56 Chargeur : Chargeur de 7 cartouches

Chargeur de 7 cartouches Poignée arrière : SA Finesse

SA Finesse Crosse : FSS Echo

Avant toute chose, le canon TV Kilo-50 29″ va augmenter la vitesse des balles et les dégâts de l’arme pour l’aider à être efficace à longue distance.

L’accessoire de canon FTAC Ripper 56 et la crosse FSS Echo va donner un coup de pouce à la stabilité de la visée et à la stabilisation du recul ce qui est particulièrement important avec le Signal 50, qui a une importante cadence de tir.

Dans la même idée, afin d’aider le Signal 50 à tirer rapidement dans Warzone 2, le chargeur de 7 balles est indispensable, de même que la poignée SA Finesse vous permettra de tirer plus rapidement.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs atouts pour une classe XXX

Pack d’atout : Spécialiste en armes (Surarmement, Gros bras, Observateur, Survivant)

Le pack Spécialiste en armes permet d’utiliser Surarmement pour coupler le Signal 50 avec une mitraillette pour les combats à courte portée, et vous pouvez utiliser Gros bras pour projeter l’équipement plus loin.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Observateur vous permettra de trouver facilement les améliorations de terrain, les séries d’élimination et l’équipement de vos adversaires. Survivant quant à lui signalera les joueurs ennemis qui vous ont mis à terre afin que vos alliés puissent les achever et vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe XXX

Tactique : Fumigènes

Mortel : Mine de proximité

En ce qui concerne l’équipement, la mine de proximité est incontournable, car vous êtes susceptible de devoir faire face à des petits malins qui voudrait vous prendre en traitre. La grenade fumigène offre une protection similaire, en plus d’être utile si vous avez à vous déplacer discrètement dans une zone.

L’article continue après la publicité

Comment débloquer la XXX dans Warzone 2

Pour débloquer le Signal 50 dans Warzone 2, il faut atteindre le niveau 44.

Les meilleures alternatives à la XXX dans Warzone 2

La meilleure alternative au Signal 50 est sans conteste le Victus XMR. Ce fusil de précision est une excellente alternative, car il possède une grande portée et un gros potentiel d’élimination en un coup.