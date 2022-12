La meilleure classe du TAQ-V dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le TAQ-V est l’un des meilleurs fusils de combat de Warzone 2 à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Si certaines mécaniques de Warzone 2 ont changé, comme le loot et les nouveaux combats en 2v2 dans le Goulag, la course aux meilleures armes méta reste toujours la même, et le TAQ-V est une option de choix.

Ce fusil de combat est très efficace dans les combats à moyenne et longue portée en raison de ses dégâts et de sa bonne précision.

Alors si vous souhaitez utiliser le TAQ-V dans Warzone 2, découvrez comment vous devez l’équiper.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Activision Le TAQ-V est une arme redoutable de Warzone 2.

La meilleure classe du TAQ-V dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du TAQ-V

Canon : Canon Précision-6 18″

Bouche : SAKIN Tread 40

Accessoire canon : XTEN Gravedigger

Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

Crosse : Crosse tactique brute

Comme avec la plupart des armes, nous voulons réduire le recul de l’arme afin de la rendre plus facile à manipuler, et le Canon Précision-6 18 nous donne une énorme précision sur de plus longues distances, tandis que le SAKIN Tread 40 abaisse le recul vertical et horizontal de manière générale.

Le XTEN Gravedigger va sacrifier un petit peu de vitesse pour la précision, la stabilité et la stabilisation du recul, ce qui est nécessaire pour ce fusil de combat.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Enfin, nous avons opté pour le Chargeur de 50 cartouches qui donne à votre arme un peu plus de jus dans le réservoir et la Crosse tactique brute pour un contrôle supplémentaire.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs atouts pour une classe TAQ-V

Pack d’atouts : Furtif

: Furtif Pas de course

Traqueur

Observateur

Fantôme

Le pack Furtif est parfait pour le TAQ-V grâce notamment à Pas de course qui vous permet d’échapper constamment au danger ennemi et au gaz, et Fantôme qui est toujours utile pour se cacher des drones ennemis.

Les meilleurs équipements pour une classe TAQ-V

Tactique : Grenade flash

Mortel : Charge pénétrante

Pour votre équipement, vous pouvez utiliser la charge pénétrante qui inflige des dégâts explosifs à travers les surfaces et la grenade flash qui est toujours utile pour aveugler les adversaires.

Comment débloquer le TAQ-V dans Warzone 2

Afin de mettre la main sur le TAQ-V dans Warzone 2, vous devrez d’abord débloquer le TAQ-56 en atteignant le niveau 19, puis l’équiper et l’utiliser jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau 11 pour avoir accès au TAQ-V.

L’article continue après la publicité

Les meilleures alternatives au TAQ-V dans Warzone 2

Le FTAC Recon est également une autre bonne option si vous êtes à la recherche d’un fusil de combat percutant, et si vous voulez quelque chose de complètement différent.