Une mitrailleuse buffée surpasse le STG44 avec un TTK fulgurant dans Warzone

L’une des mitrailleuses légères les plus sous-estimées de Modern Warfare 3 est en train de gagner en popularité dans la méta de la Saison 5 grâce à un TTK “phénoménal” après avoir été buffée.

La mise à jour de la Saison 5 pour Modern Warfare 3 et Warzone a introduit des options intéressantes pour la méta. Le Superi 46 dominant a été nerfé, tandis que le tout nouveau STG44 et le Static-HV ont déjà rejoint les discussions sur la méta.

Ils ne sont pas les seuls, car la nouvelle mise à jour a mis en lumière certaines des armes les plus sous-utilisées de Modern Warfare 3.

Cela inclut la TAQ Eradicator, qui, par moments, a reçu de l’attention de la part des joueurs et des experts de Warzone. Cependant, après son buff de dégâts en Saison 5, cette mitrailleuse est prête à revenir sur le devant de la scène.

IceManIsaac et WhosImmortal ont déjà mis en avant l’Eradicator comme l’une des nouvelles armes incontournables en battle royale. Le principal point de louange ? La nouvelle puissance et le contrôle de la mitrailleuse légère.

IceManIsaac a souligné que, dans les combats à plus de 35 mètres, l’arme a un TTK beaucoup plus rapide que le Holger 26 et le STG44. “Le TAQ Eradicator va absolument devenir méta,” a-t-il déclaré.

WhosImmortal n’a pas détaillé les statistiques comme IceManIsaac, mais a noté que l’Eradicator est “vraiment très bon en ce moment.” Il a également affirmé que c’est un “laser” avec un TTK “phénoménal.”

Les deux experts de Warzone diffèrent uniquement sur un accessoire pour le moment, à savoir les munitions. WhosImmortal préfère les munitions 7.62x51mm High Grain, tandis qu’IceManIsaac opte pour les munitions 7.62x51mm High Velocity. C’est juste une question de préférence personnelle.

Selon les statistiques de WZRanked, la TAQ Eradicator est actuellement la 25e arme la plus populaire. Cependant, avec ces deux experts la mettant en avant comme une option méta potentielle, cette popularité ne manquera pas d’augmenter rapidement.

Alors, anticipez la tendance et commencez à utiliser cette mitrailleuse dès maintenant. Vous ne le regretterez pas.