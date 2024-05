La possible sortie de Black Ops 6 sur les consoles de dernière génération enrage les joueurs

Les joueurs de Call of Duty, espérant que la franchise se concentrerait enfin sur la PS5 et la Xbox Series X, ont eu une surprise de taille après avoir vu une liste de précommande de Black Ops 6, incluant la PS4.

Les sorties annuelles de CoD par Activision sont parmi les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo, mais tout comme les jeux de sport annuels, la série semble incapable d’abandonner le matériel de la génération précédente.

Sur Reddit, un utilisateur a posté une capture d’écran d’une page SKU de GameStop montrant que Call of Duty: Black Ops 6 serait disponible sur PS5, Xbox Series X et PlayStation 4… Tous répertoriés à 69,99$.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Si ce n’était pas évident, BO6 sortira toujours sur les consoles de dernière génération, selon les informations de précommande de GameStop“, a déclaré l’utilisateur.

Inutile de dire que les joueurs n’ont clairement pas été ravis de cette nouvelle. Alors que la rumeur se répandait sur les réseaux sociaux, les fans ont commencé à exprimer leurs inquiétudes, beaucoup étant convaincus que la décision de continuer à sortir les jeux sur le matériel plus ancien ne ferait qu’entraver l’expérience sur les consoles plus récentes et plus puissantes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Imaginez que les graphismes soient aussi mauvais que ceux de Black Ops 3 sur PS3. De bons souvenirs“, a déclaré l’un d’eux.

“Horrible, horrible idée. La dernière génération doit être laissée de côté. Cela devrait être uniquement pour la génération actuelle“, a insisté un autre.

L’organisation de jeux SoaR s’est également moquée du jeu en postant une vidéo pixelisée et floue de SpongeBob avec la légende : “Moi et les gars jouant à Black Ops 6 sur nos PS4.“

D’autres utilisateurs se sont plaints du prix supposé de 69,99$. Un joueur a déclaré qu’il était “insensé” de facturer le même prix pour une version inférieure du jeu.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de MW3 se réjouissent du retour de cet accessoire emblématique

L’article continue après la publicité

“70$ pour la dernière génération, c’est fou“, a critiqué un autre.

Jusqu’à présent, Activision n’a pas encore confirmé que Black Ops 6 sera effectivement publié sur PS4, mais ce n’est pas vraiment surprenant. Chaque jeu CoD sorti depuis le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X a été disponible sur le système précédent de Sony.

Attendez-vous à en savoir plus lors du Call of Duty: Black Ops 6 Direct le 9 juin pour un premier aperçu du gameplay et des informations supplémentaires.