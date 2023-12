La meilleure classe du XRK Stalker dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le XRK Stalker est un sniper qui s’est rapidement imposé dans la méta à longue portée de Modern Warfare 3. Découvrez donc comment l’équiper.

Les snipers ont toujours joué historiquement des rôles majeurs dans Call of Duty. Ces armes capables de tuer les ennemis en une balle comptent de nombreux adeptes, et chaque nouvel opus propose son lot d’options viables à toutes les distances.

C’est notamment le cas du XRK Stalker de Modern Warfare 3, qui dès son lancement lors de la Saison 1 a connu un succès immédiat auprès des joueurs.

Alors si vous souhaitez utiliser le XRK Stalker dans MW3, voici les accessoires, atouts et équipements dont vous avez besoin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

Activision Le XRK Stalker est un fusil de sniper de calibre 50 redoutable dans MW3.

La meilleure classe du XRK Stalker dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du XRK Stalker

Bouche : Silencieux Sonic XL

Canon : Canon court Handler LKP

Laser : Laser FSS OLE-V

Crosse : Pas de crosse

Culasse : Verrou léger XRK Stalker

Pour commencer cette classe du XRK Stalker dans Modern Warfare 3, nous avons opté pour le Silencieux Sonic XL, pour que les tirs du sniper restent cachés des radars ennemis et pour améliorer sa portée et sa vélocité déjà impressionnantes afin d’en faire un véritable monstre sur les cartes plus vastes.

Le XRK Stalker a du punch, mais c’est l’une des options les plus lentes de MW3 à longue portée. Nous avons donc choisi les options Canon court Handler LKP, Laser FSS OLE-V et Pas de crosse. Ces options améliorent considérablement l’ADS et la vitesse de tir pour le rendre beaucoup plus mobile et rapide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, le Verrou léger XRK Stalker rendra le rechambrement beaucoup plus rapide, réduisant le temps entre les tirs pour vous permettre d’enchaîner rapidement.

Les meilleurs atouts et équipements avec le XRK Stalker

Gilet : Gilet d’artilleur

Gants : Gants de prise rapide

Équipement : Camouflage antidétection

Mortel : Semtex

Tactique : Grenade Flash

Amélioration de combat : Système trophy

Pour créer la meilleure classe du XRK Stalker dans Modern Warfare 3, vous aurez besoin des meilleurs atouts, et nous vous recommandons de commencer par le Gilet d’artilleur qui permet d’associer votre sniper à une autre arme principale pour vous couvrir à courte portée, avec une Rival-9 par exemple.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Les Gants de prise rapide vont ensuite vous permettre de passer rapidement d’une arme à l’autre tandis que le Camouflage antidétection est indispensable pour vous cacher des drones ennemis et vous permettre de jouer en toute discrétion.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En ce qui concerne l’équipement, la Semtex est idéale pour nettoyer rapidement une pièce remplie d’ennemis, tandis que la Grenade flash peut vous aider à vous échapper rapidement d’un duel périlleux.

Comment débloquer le XRK Stalker dans MW3

Vous pouvez débloquer le XRK Stalker dans Modern Warfare 3 en terminant le secteur A4 du passe de combat de la saison 1. Heureusement, il s’agit de l’une des sections gratuites, donc tout le monde peut obtenir ce sniper.

Les meilleures alternatives au XRK Stalker dans MW3

Si vous souhaitez utiliser un autre sniper dans Modern Warfare 3, le KV Inhibitor est alors une option plus mobile, idéale pour se déplacer sur les petites cartes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En revanche, si vous recherchez quelque chose de plus mordant, le KATT-AMR est certes plus lent, mais bien plus mortel à longue portée.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne