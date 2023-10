La meilleure classe du KV Inhibitor dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le KV Inhibitor est le premier sniper dont vous disposerez en entrant dans la bêta de Modern Warfare 3. Si vous souhaitez exceller dans les combats à longue distance, découvrez comment vous devez équiper cette arme.

La bêta de Modern Warfare 3 est en cours, offrant aux joueurs la possibilité d’essayer le jeu avant sa sortie complète le 10 novembre. Tout au long de cette phase, les joueurs pourront découvrir les cartes modernisées de MW2 (2009), ainsi que de nouvelles fonctionnalités et un système d’atouts retravaillé qui est maintenant basé sur les équipements.

De plus, avec les ajustements de mouvement de MW3, les snipers sont devenus un choix populaire, permettant aux joueurs de savourer les sensations du sniping.

Heureusement, le premier fusil de précision débloqué, le KV Inhibitor, s’avère être un choix puissant pour maximiser cette expérience.

Découvrez donc sans plus attendre comment vous devez équiper le KV Inhibitor dans Modern Warfare 3.

Sommaire

La meilleure classe du KV Inhibitor dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du KV Inhibitor

Canon : Canon Kastovia JEK-40

: Canon Kastovia JEK-40 Laser : Laser SL Razorhawk

: Laser SL Razorhawk Munitions : Munitions à faible grain .338 Magnum

: Munitions à faible grain .338 Magnum Poignée arrière : Poignée d’usine Brodside

: Poignée d’usine Brodside Crosse : Crosse en bois Ivanov

Pour commencer cette classe du KV Inhibitor dans Modern Warfare 3, nous avons opté pour le Canon Kastovia JEK-40 qui, associé à la Crosse en bois Ivanov, offre une meilleure vitesse ADS, une vitesse de mise à feu et une stabilité accrues lors du tir, ce qui confère aux joueurs un avantage considérable.

Nous avons ensuite choisi le Laser SL Razorhawk et la Poignée d’usine Brodside. Ces accessoires améliorent encore votre vitesse de tir et votre vitesse ADS, tout en améliorant la stabilité de la visée, ce qui est essentiel pour un style de jeu plus dynamique.

Enfin, nous avons choisi les Munitions à faible grain .338 Magnum qui améliorent considérablement l’efficacité de votre arme à longue distance en augmentant à la fois la vitesse de la balle et la portée des dégâts.

Les meilleurs atouts et équipements avec le KV Inhibitor

Gilet : Gilet d’infanterie

: Gilet d’infanterie Gants : Gants de commando

: Gants de commando Bottes : Bottes de traqueur

: Bottes de traqueur Équipement : Masque tactique

: Masque tactique Mortel : Drone explosif

: Drone explosif Tactique : Grenade flash

: Grenade flash Équipement de combat : Boîte de munitions

Pour les atouts, nous vous recommandons de commencer par le Gilet d’infanterie grâce à son amélioration du sprint tactique qui vous permet de vous déplacer plus rapidement et avec plus d’agilité sur la carte. Utilisez ensuite les Gants de commando qui vous permettent de recharger tout en sprintant, ajoutant ainsi un niveau de mobilité supplémentaire à votre gameplay.

En ce qui concerne les bottes, les Bottes de traqueur amélioreront votre vitesse de déplacement en strafe et en ADS, ce qui peut s’avérer crucial si vous souhaitez faire des quickscopes. Le Masque tactique offre une protection contre les grenades flash, assommantes et à gaz de l’ennemi, afin qu’elles n’entravent pas votre progression lorsque vous essayez d’éliminer vos adversaires.

Enfin, pour ce qui est de l’équipement, le Drone explosif peut vous permettre de tuer rapidement si vous visez bien, et la Grenade flash aveugle et assourdit les ennemis, ce qui vous donne l’avantage de bien placer vos tirs.

Comment débloquer le KV Inhibitor dans MW3

Pour débloquer le KV Inhibitor, vous devrez atteindre le niveau 4 afin d’accéder à l’armurerie et de commencer à personnaliser vos classes.

Les meilleures alternatives au KV Inhibitor dans MW3

Bien que le KV Inhibitor soit le seul sniper de base actuellement disponible dans la bêta de Modern Warfare 3, une alternative pourrait être le Longbow, disponible à l’achat de l’édition Coffre d’armes du jeu.

Le Longbow devrait être débloqué pour tous les joueurs au cours du deuxième week-end de la bêta de MW3, avec un plafond de niveau potentiellement plus élevé.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le KV Inhibitor dans Modern Warfare 3.

