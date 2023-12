La meilleure classe du KATT-AMR dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Le KATT-AMR est une excellente option pour éliminer des ennemis à longue distance dans Modern Warfare 3. Découvrez donc comment équiper cette arme.

Modern Warfare 3 offre aux joueurs un large choix d’armes pour répondre aux différentes préférences de jeu, mais lorsqu’il s’agit d’exceller dans les combats à longue distance, utiliser un sniper est alors le meilleur choix.

Et dans MW3, les fusils de précision sont excellents, et le KATT-AMR est l’un des meilleurs choix dans sa catégorie. Ce sniper efficace excelle pour abattre les ennemis avec des tirs de précision à la tête.

Découvrez donc sans plus tarder comment vous devez équiper cette arme.

Sommaire

La meilleure classe du KATT-AMR dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires du KATT-AMR

Laser : Laser FSS OLE-V

Canon : Canon court Perdition 24″

Crosse : Crosse de recul tactique

Accessoire canon : Bipied Cornerstone

Culasse : Verrou rapide Ephemeral

Le Canon court Perdition 24″ et le Laser FSS OLE-V sont des accessoires qui vont améliorer le mouvement général de l’arme, y compris l’ADS, la transition du sprint au tir et la vitesse de mouvement. Le Verrou rapide Ephemeral augmentera encore davantage la vitesse ADS.

Nous avons ensuite opté pour le Verrou rapide Ephemeral pour améliorer la vitesse de rechambrement, ce qui vous évite de prendre beaucoup de temps pour recharger pendant les combats, ainsi que le Bipied Cornerstone qui vous permet de monter un bipied et d’augmenter légèrement la vitesse ADS.

Les meilleurs atouts et équipements avec le KATT-AMR

Gilet : Gilet d’Infanterie

Gants : Gants de tireur d’élite

Bottes : Bottes de traqueur

Équipement : Masque tactique

Mortel : Drone explosif

Tactique : Grenade flash

Amélioration de combat : Brouilleur de communications

Le Gilet d’Infanterie améliore votre vitesse tactique et vous permet de naviguer plus rapidement et avec plus d’agilité sur les cartes. Ensuite, les Gants de tireur d’élite réduiront le balancement et le flottement lors de l’ADS, apportant une couche supplémentaire d’agilité à votre gameplay.

Les Bottes de traqueur vont ensuite venir améliorer votre vitesse de déplacement en strafe et en ADS, ce qui est crucial pour le KATT-AMR qui manque un peu de mobilité. De plus, le Masque tactique offre une protection contre les grenades flash, paralysantes et au gaz de l’ennemi.

Enfin, le Drone explosif peut vous permettre de tuer rapidement un adversaire si vous visez bien, et la grenade flash aveugle et assourdit les ennemis, ce qui vous permet de mieux placer vos tirs.

Le Brouilleur de communications désactive la communication des ennemis avec les services de renseignements dans son rayon et empêche l’activation des killstreaks.

Comment débloquer le KATT-AMR dans MW3

Pour débloquer le fusil de précision KATT-AMR dans MW3, vous devez atteindre le niveau 4, qui vous donne également accès à l’armurerie, ce qui vous permet de créer vos classes.

Les meilleures alternatives au KATT-AMR dans MW3

Si le KATT-AMR ne vous convient pas dans MW3, son plus proche rival, le KV Inhibitor, offre une mobilité et une maniabilité améliorées.

Une autre alternative convaincante est le Longbow, une autre option puissante connue pour sa vitesse et ses dégâts ADS impressionnants.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

