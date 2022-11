La meilleure classe de la RAAL MG dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Les amoureux des mitrailleuses trouveront leur bonheur avec la RAAL MG de Modern Warfare 2. Découvrez la meilleure classe pour booster ses performances.

Les mitrailleuses – ou LMG dans la langue de shakespeare – sont des armes très particulières, qui ne sont clairement pas au goût de tous malgré leurs points forts indéniables.

Précises et disposant d’une puissance de feu colossale, les LMG ont néanmoins une contrainte majeure : une mobilité médiocre.

Dans Modern Warfare 2, la RAAL MG est certainement l’une des mitrailleuses les plus efficaces, capable de mettre au sol n’importe quel ennemi en une courte rafale à longue portée.

Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipement pour rendre la RAAL MG absolument dévastatrice.

Sommaire

Infinity Ward

La meilleure classe de la RAAL MG dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires de la RAAL MG

Canon : Canon EXF Rhino 21″

Laser : Laser FSS OLE-V

Poignée arrière : Poignée Bruen Q900

Crosse : Crosse FSS Riot

Avec cette classe meta, l’objectif est clair : renforcer la mobilité de la RAAL MG sans pour autant nuire à sa puissance de feu.

Ainsi, on combinera plusieurs accessoires améliorant le délai d’ADS ainsi que le sprint-to-fire : le laser FSS OLE-V, la Poignée Bruen Q900 et la Crosse FSS Riot.

Enfin, le Canon EXF Rhino 21″ se chargera d’améliorer la vélocité des balles et le contrôle de l’arme, la rendant encore plus terrifiante à longue portée.

Les meilleurs atouts pour une classe RAAL MG

Atout de base 1 : Brigade anti-bombes

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

Les explosifs sont puissants dans Modern Warfare 2, et votre faible mobilité sera un réel problème lorsque la Grenades Flash et autres explosifs pleuvront sur vous. C’est pourquoi la combinaison de Brigade anti-bombes et Endurci au combat est vivement recommandée.

En atout bonus, on opte pour Main leste afin de réduire au maximum le temps de rechargement. Enfin, Fantôme est un atout polyvalent qui vous sauvera la mise dans nombre de situations.

Les meilleurs équipements pour une classe RAAL MG

Tactique : Grenade flash

Mortel : Mine de proximité

Amélioration de combat : Silence de mort

La Grenade flash est un must have dans MW2, tant son effet incapacitant est puissant. En équipement mortel, on choisit la mine de proximité pour protéger ses arrières. Avec aussi peu de mobilité, un équipement défensif n’est pas de trop.

Enfin, l’incontournable Silence de mort est incontestablement un atout meta dont il serait dommage de se priver.

Comment débloquer la RAAL MG dans Modern Warfare 2

La mitrailleuse RAAL MG se débloque en atteignant le grade 25 dans Modern Warfare 2.

Les meilleures alternatives à la RAAL MG dans Modern Warfare 2

Si vous aimez les LMG mais que la RAAL MG impacte un peu trop la mobilité à votre goût, tentez votre chance avec la Icarus 556 : une arme très efficace, qui n’a pas la puissance de feu de la RAAL MG mais qui compense avec une mobilité décente.