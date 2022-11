La meilleure classe du STB 556 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Le STB 556 est un fusil d’assaut dans Modern Warfare 2. Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipements pour le rendre redoutable.

Modern Warfare 2 propose aux joueurs un arsenal étendu, avec des dizaines d’armes uniques qu’il est possible de personnaliser à votre guise.

Si vous aimez les fusils d’assaut, vous trouverez forcément votre bonheur sur MW2. Le jeu dispose de nombreux AR particulièrement efficaces, à l’image du célèbre M4 ou du Kastov-74U.

On ajoute sans peine à la liste des fusils d’assaut les plus efficaces le STB 556. Découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipements pour concoter la classe ultime du STB 556.

La meilleure classe du STB 556 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du STB 556

Canon : Bruen Guérilla 18″

Accessoire canon : FSS Sharkfin 90

Munitions : Munitions haute vitesse 5.56

Laser : VLK LZR 7 MW

Poignée arrière : Poignée STIP-40

Le canon Bruen Guérilla 18″ est un excellent accessoire qui vous permettra souvent de toucher le premier grâce à son amélioration de la vélocité des balles, tout en offrant un boost non négligeable a contrôle du recul.

Afin de compenser pour la vitesse de visée perdue au niveau du canon, nous optons pour le laser VLK LZR 7 MW. Malheureusement, le laser est visible par vos ennemis, mais c’est un prix honnête à payer pour le boost de mobilité qu’il vous offre.

Afin de gagner en précision, nous vous conseillons la combinaison de la poignée STIP-40 et de l’accessoire de canon FSS Sharkfin 90. Plus de stabilité et moins de recul vous aideront énormément à garder vos ennemis dans le viseur pendant le tir.

Enfin, on augmente encore la vélocité des balles avec les munitions haute vitesse. Toucher en premier est crucial dans MW2, alors pourquoi s’en priver ?

Les meilleurs atouts pour une classe STB 556

Atout de base 1 : Brigade anti-bombes

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Fantôme

La majorité des classes MW2 utilisent la combinaison de Brigade anti-bombes et Endurci au combat pour limiter l’impact des très nombreux explosifs et Grenades flash que vous croiserez pendant vos parties.

En atout bonus, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour Main leste. En effet, un bonus en vitesse de recharge permet d’éviter bien des situations délicates.

Enfin, Fantôme vous aidera à parcourir la map inaperçu. Un autre choix viable est d’opter pour Régénération rapide.

Les meilleurs équipements pour une classe STB 556

Tactique : Grenade flash

Mortel : Charge pénétrante

Amélioration de combat : Silence de mort

Les explosifs sont redoutables dans Modern Warfare 2, et c’est pouruqoi nous vous conseillons d’ajouter quelques Grenades flash et Charges pénétrantes dans votre arsenal.

Enfin, Silence de mort est une amélioration de combat incontournable. Ne pas vous faire repérer vous permettra bien souvent de tirer le premier.

Comment débloquer le STB 556 dans Modern Warfare 2

Pour débloquer le STB 556 dans Modern Warfare 2, vous devez atteindre le grade 41.

Les meilleures alternatives au STB 556 dans Modern Warfare 2

Le STB 556 ne vous a pas convaincu et vous êtes à la recherche d’un autre fusil d’assaut ? Vous ne povuez pas vous tromper en posant la main sur un M4. Cette arme polyvalente est devenue iconique, et ce n’est pas sans raison !