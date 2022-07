Modern Warfare 2 devrait introduire un mode Ranked développé par Treyarch

Selon une nouvelle fuite, un mode ranked devrait voir le jour sur Modern Warfare 2. Celui-ci, qui serait développé par Treyarch devrait cependant arriver après la sortie du jeu.

Alors que les joueurs attendent avec impatience la sortie de Modern Warfare 2, de nombreuses fuites et rumeurs circulent chaque semaine, détaillant ainsi de nombreux éléments de ce prochain opus.

Et si dernièrement, de nombreuses cartes et armes de MW2 ont fuité, c’est maintenant au tour d’un mode de jeu très réclamé par les fans de pointer le bout de son nez.

Le célèbre leaker Call of Duty, TheGhostOfHope, a récemment lâché une petite bombe sur les réseaux sociaux en révélant qu’un mode ranked devrait être présent dans Modern Warfare 2.

Ce mode de jeu qui est chaque année énormément réclamé par les joueurs devrait cependant arriver après la sortie officielle du jeu, et c’est le studio Treyarch qui s’occuperait de son développement.

EXCLUSIVE: Ranked Play will be coming to Modern Warfare II shortly after launch with Treyarch leading development on the mode. pic.twitter.com/NAeJKgVwkW

— Hope (@TheGhostOfHope) July 7, 2022