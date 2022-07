Ce mode de Modern Warfare 2 serait payant selon un insider

Tom Henderson a déclaré que le futur mode “DMZ” de Call of Duty: Modern Warfare 2 ne serait pas free-to-play à la sortie du jeu.

Les fans de Call of Duty ont déjà pu observer ce qu’ils pouvaient attendre du prochain opus MW2 lors de l’extrait du mode Campagne mis en ligne lors du Summer Game Fest. En plus de cela, des captures d’écran de certaines cartes multijoueur de Modern Warfare 2 ont fuité ces derniers jours.

De nouvelles informations continuent à nous éclairer sur le prochain jeu de Call of Duty, notamment à propos du mode DMZ qui est encore entouré de mystère. Malgré le peu d’informations que nous avons à l’heure actuelle concernant ce mode de jeu spécial, un récent rapport du leaker Tom Henderson déclare que le mode en question ne sera pas gratuit.

Advertisement

Lire aussi – La bêta de Modern Warfare 2 devrait arriver plus tard que prévu

Le mode DMZ devrait être une expérience totalement nouvelle sur Call of Duty, basé sur l’extraction tout comme le jeu Escape from Tarkov. Nous n’en savons pas beaucoup plus sur le sujet mais Tom Henderson avait déjà révélé que DMZ et MW2 allaient partager une carte contenant des points d’intérêts classiques de Modern Warfare 2.

Ce 4 juillet, Henderson a publié un nouveau rapport détaillant de nouvelles informations à propos de DMZ.

Modern Warfare 2’s DMZ is not a Call of Duty 2023 Free to Play Title My report via @TryHardGuides https://t.co/dUVsHamKeB — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 4, 2022

“DMZ de Modern Warfare 2 ne sera pas un jeu gratuit de Call of Duty 2023.”

Lire aussi – Les meilleures classes Warzone à utiliser sur Rebirth Island

Il semblerait que le mystère autour de ce mode de jeu à part entière ait créé de fausses rumeurs, dont celle qui a fait croire à une grosse partie des joueurs que DMZ soit une expérience de jeu gratuite comme Warzone. Tom Henderson l’a rapporté : “Même si DMZ pourrait devenir gratuit dans le futur, ce n’est pas le plan pour le moment. À la place, DMZ serait lié à Modern Warfare 2 tel un autre mode de jeu.”

Advertisement

Nous avons hâte d’avoir de nouvelles informations officielles à propos de ce mode de jeu prometteur lié à l’univers de Call of Duty: Modern Warfare 2 !