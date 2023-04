En quoi consiste le mode Enragé de Modern Warfare 2

Un tout nouveau mode va débarquer sur Modern Warfare 2 au cours de la Saison 3, Enragé. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface à son sujet jusqu’à présent.

Alors que le coup d’envoi de la Saison 3 est des plus imminents, les développeurs ont levé le voile sur le contenu de cette tant attendue mise à jour saisonnière. Entre les nouvelles armes, dont le populaire Intervention, les nouveaux opérateurs, et les nouvelles cartes, il va y en avoir pour tous les goûts !

Bien sûr, comme à chaque nouvelle mise à jour saisonnière, de nouveaux modes seront également au programme. Voilà déjà un certain temps que les joueurs réclamaient le retour de Gunfight et ils s’apprêtent enfin à obtenir gain de cause.

Activision La feuille de route de la Saison 3 de Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Beaucoup l’ignorent, mais Gunfight est une adaptation d’un ancien mode, Enragé. Ce mode qui est apparu dans Ghosts, Modern Warfare (2019) et Cold War va également débarquer sur Modern Warfare 2, mais sous une forme différente de l’original. Voici tous les détails que vous devez connaître sur ce mode.

Le mode Enragé fait son retour dans Modern Warfare 2.

Le mode Enragé de Modern Warfare 2 est une nouvelle version chargée d’adrénaline de match à mort par équipe. Dès qu’un joueur parvient à éliminer un adversaire, un compte à rebours se déclenche et il doit abattre une autre cible avant la fin du temps imparti, sous peine de mourir à son tour.

Heureusement, les joueurs pourront compter sur de petits coups de pouce pour atteindre leur but. “Puisque vous serez sous pression et devrez réaliser une série d’éliminations, votre opérateur bénéficiera des atouts Main leste et Pas de course lorsqu’il sera Enragé.”, ont précisé les développeurs.

Enragé fera ses débuts avec le coup d’envoi de la Saison 3 Rechargée, vraisemblablement autour du 10 mai 2023, en même temps que le mode Confrontation ainsi que du mode GT Infecté.

Reste à voir s’il sera aussi trépidant et intense que lors de son heure de gloire sur Modern Warfare (2019) et Black Ops Cold War.