Toutes les armes de Modern Warfare 2 leakées depuis Warzone Mobile

Une nouvelle série de fuites concernant Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) a révélé une énorme liste d’armes que les joueurs peuvent s’attendre à trouver dans le titre très attendu.

Alors que l’année Call of Duty: Vanguard touche à sa fin, la hype a déjà commencé à monter pour Modern Warfare 2, la suite du soft reboot de 2019 de la populaire série Modern Warfare.

De nombreux détails ont déjà été confirmés concernant l’histoire et la campagne de MW2, mais les détails confirmés concernant le multijoueur ont été peu nombreux. Il fallait s’y attendre, puisque le multijoueur n’a pas encore été révélé.

Cependant, certaines fuites ont apparemment volé la vedette aux développeurs, avec des fuites sur une poignée de cartes dans le titre CoD 2022, ainsi qu’une liste d’armes que nous pouvons nous attendre à voir.

Un leak majeur des armes de Modern Warfare 2

Les fuites, qui proviennent de RealiityUK, ont enflammé les réseaux sociaux le 3 juillet dernier lorsqu’elles ont fait surface à travers les fichiers du jeu de Warzone mobile, révélant des détails sur Modern Warfare 2 et le titre de Treyarch pour 2024.

En ce qui concerne MW2, une brève liste d’armes et d’icônes d’armes a été publiée à la suite des fuites de cartes. Parmi ces armes, on retrouve l’AX-50, le RAAL LMG, le Bruen MK9, le M4 et l’AUG, qui étaient tous présents dans le titre Modern Warfare de 2019.

Il y aura aussi des armes comme le MP5 et le MP7, mais il semble qu’elles porteront des noms différents de ceux que nous avons vus précédemment.

Au total, 44 armes ont fait l’objet de fuites, certaines avec leur nom de jeu, d’autres avec leur nom de code de développement. Cette liste n’est probablement pas complète, mais elle est assez détaillée.

Malheureusement, le compte de RealiityUK ayant été bannis suite à ces leaks illégaux il faudra se passer des images (certaines des armes ci-dessous portent un nom de code) :

Fusils d’assaut : akilo, kilo53, kilo74, kilo105, mcharlie, mcbravo, M4 , scharlie, schotel, falpha, fecho, Aug, STG A3

Snipers : LM-S, sa700, AX-50

SMG: Lachmann Sub, alpha57, beta, victor, aviktor, PSDW 50, mpapax, Sakin 9, LMP

Fusils à pompe: Bryson 800, mike1014, mkviktor, Lockwood 725

LMGs: RAAL, ahotel, foxtrot, Bruen MK9, ngolf7, rkilo, mkilo3, kilo21

Pistolets: X12, Revive Pistol, .50 GS, papa220, siwhiskey

Lance-roquettes: mike203, RPG7, PILA, JOKR, Strela-P

Il reste à voir si d’autres fuites feront surface avant la révélation tant attendue du mode multijoueur, mais nous avons déjà un aperçu assez complet de ce qui nous attend.