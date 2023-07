De gros leaks sur Modern Warfare 3 sortent déjà : minimap, Ninja et plus

Alors que la sortie de Call of Duty : Modern Warfare 3 se profile peu à peu à l’horizon, de récentes fuites sont venues mettre le feu aux poudres, esquissant un premier aperçu de ce que ce nouvel opus pourrait avoir à offrir aux vétérans de la franchise.

À l’heure actuelle on ne sait malheureusement que très peu de choses sur Call of Duty 2023, si ce n’est qu’il devrait s’intituler Modern Warfare 3 et qu’il pourrait sortir le 10 novembre, mais ça ne devrait être plus qu’une question de semaines avant qu’Activision ne lève enfin le voile sur ce nouvel opus.

L’article continue après la publicité

En effet, de multiples fuites ont suggéré qu’une présentation officielle était prévue pour le début du mois d’août. Cette présentation devrait enfin permettre à la communauté Call of Duty d’avoir un aperçu de ce que mijotent les développeurs avant de pouvoir le découvrir par eux-mêmes grâce à une bêta qui devrait avoir lieu mi-octobre.

Alors qu’un grand nombre de joueurs scrutent chaque jour les réseaux sociaux d’Activision en attendant que cette tant attendue présentation se confirme, de nouvelles fuites sont venues galvaniser leur enthousiasme.

L’article continue après la publicité

Des fuites commencent à lever le voile sur Modern Warfare 3

Peu de temps après la sortie de la Saison 4 Rechargée de Modern Warfare 2 et Warzone 2, de nouvelles fuites concernant Modern Warfare 3 sont remontées à la surface.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Le retour de l’atout Ninja

Selon toute vraisemblance, le très controversé atout Ninja sera de la partie. Toutefois, les développeurs auraient prévu de nouveaux changements concernant le fonctionnement des atouts qui seraient considérés comme de l’équipement.

Le retour de la minimap classique

Si le nouveau système d’atouts était l’une des nouveautés les plus critiquées de Modern Warfare 2, la minimap arrivait juste après.

Le retour du mode Guerre de Call of Duty : WWII

Le mode Guerre de Call of Duty : WWII qui est sans aucun doute l’un des modes les plus appréciés des joueurs pourrait enfin faire son grand retour. Pour rappel, ce mode immergeait les joueurs dans les plus grandes batailles de la Seconde Guerre Mondiale où ils devaient travailler en équipe pour combattre ou accomplir des missions de défense.

L’article continue après la publicité

Comment toujours, tant que les développeurs n’ont pas pris la parole pour confirmer ou infirmer ces fuites, ces informations restent à prendre avec des pincettes. À mesure que la potentielle date de présentation approchera, davantage d’informations devraient remonter à la surface sur Modern Warfare 3.