Les meilleures classes du mode Ranked de Modern Warfare 2

La Ranked est disponible dans Modern Warfare 2. Alors si vous souhaitez jouer dans ce mode, découvrez les meilleures classes que vous devez utiliser.

Le mode Ranked a enfin été introduit dans Modern Warfare 2 à l’occasion du lancement de la saison 2, offrant ainsi aux joueurs une expérience compétitive.

Et en lançant ce mode, les joueurs de Modern Warfare 2 vont devoir s’habituer aux règles de la CDL. Par conséquent, certaines armes et certains équipements sont restreints, et afin de vous aider au mieux, nous vous avons rassemblé les meilleures classes à utiliser dans le mode Ranked.

Les meilleures armes principales du mode Ranked de MW2

Le mode Ranked de MW2 se joue en 4v4 dans les modes de jeu Point Stratégique, Recherche & Destruction, et Contrôle.

Et si vous souhaitez être compétitif dans ce mode, les fusils d’assaut sont idéaux pour tenir les lignes, tandis que les mitraillettes feront de vous le candidat idéal pour pénétrer dans les points contestés.

N’oubliez pas cependant que certaines armes comme le M4, le Kastov-74u et le STB 556 ont sont interdites.

Alors sans plus attendre, découvrez les meilleures classes que vous devez utiliser dans le mode Ranked de MW2.

TAQ-56

Activision Le TAQ-56 est une arme très appréciée par les joueurs de MW2.

Canon : Canon 17.5″ Tundra Pro

Accessoire canon : FSS Sharkfin 90

Munitions : Munitions haute vitesse

Poignée arrière : Poignée Demo Cleanshot

Crosse : TV Xline Pro

Vaznev-9k

Activision Le Vaznev-9K est capable d’infliger de sérieux dégâts à courte et moyenne distance.

Bouche : Bruen Pendulum

Accessoire canon FSS Sharkfin 90

Crosse : Crosse Otrezat

Poignée arrière : Poignée True-Tac

MCPR-300

Activision Le MCPR-300 est un sniper redoutable dans MW2.

Munitions : Munitions haute vitesse .300 Mag

Chargeur : Chargeur de 5 cartouches

Poignée arrière : Poignée Cronen Cheetah

Crosse : Crosse FSS Merc

LA-B 330

Activision Le LA-B 330 est une excellente alternative au MCPR-300.

Canon : Allégé R-67 23,5″

Verrou : Culasse FSS ST87

Crosse : Amortisseur ZLR T70

Les meilleures armes secondaires du mode Ranked de MW2

La liste des armes secondaires pour le mode Ranked est assez brève, car les lanceurs sont interdits. Si une arme de poing peut donner l’avantage dans certains combats, les armes de mêlée vous permettent cependant de vous déplacer plus rapidement sur la carte, ce qui est très important.

Toutefois, le X12 reste tout de même une arme très intéressante à utiliser en secondaire.

X12

Activision Le X12 est parfait pour le mode Ranked de MW2.

Bouche : XRK Ventor-900

Gâchette : XRK Lighting Fire

Poignée arrière : Cronen Lima-6

Les meilleurs équipements du mode Ranked de MW2

En ce qui concerne les équipements du mode Ranked de MW2, les joueurs devront choisir entre une grenade Frag ou la Semtex. La grenade Frag peut être dévastatrice dans le cadre d’une Recherche & Destruction si vous connaissez les endroits clés où la lance tandis que la Semtex est recommandée pour les modes à respawn.

En ce qui concerne les tactiques, la grenade paralysante est parfaite pour ralentir les adversaires.

Les meilleurs atouts du mode Ranked de MW2

Les règles de la CDL indiquent que les atouts ultimes ne seront pas pris en compte dans les parties compétitives, et cela s’applique également le mode Ranked. Les joueurs devront donc opter pour une combinaison de trois atouts.

Pour les deux premiers emplacements, nous vous conseillons : Pas de course, Endurci au combat ou Démineur. Endurci au combat et Démineur sont recommandés pour Point Stratégique et Contrôle, tandis que Pas de course doit être équipé pour R&D.

Main leste est ensuite le choix optimal en ce qui concerne l’emplacement d’atout bonus.

Les meilleures améliorations de combats du mode Ranked de MW2

Les joueurs de Modern Warfare 2 qui souhaitent jouer au mode Ranked peuvent choisir entre Silence de mort et le System trophy comme amélioration de combat.

Et voilà ! Vous savez maintenant comment vous devez vous équiper pour briller dans le mode Ranked de Modern Warfare 2.