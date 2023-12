Quand commence le mode Ranked de Modern Warfare 3 ?

Un mode Classé – ou Ranked en anglais – sera bientôt intégré à Call of Duty: Modern Warfare 3. Voici tout ce que vous devez savoir.

Modern Warfare 3 intégrera bientôt un mode de jeu classé compétitif, offrant aux joueurs la chance de grimper dans les rangs et de gagner des récompenses en chemin. Depuis son introduction dans Modern Warfare 2 Saison 2, ce mode a été très apprécié et il n’est donc pas surprenant qu’il fasse son retour dans le nouvel opus.

Le jeu classé permet aux joueurs de jouer comme les pros avec une sélection restreinte de maps, d’armes, et des règles spécifiques pour maintenir offrir une expérience compétitive aussi équilibrée que possible.

Le mode Classé de Modern Warfare 3 a été confirmé, mais quand arrivera-t-il ?

Dans la feuille de route de la Saison 1 de Modern Warfare 3, les développeurs ont donné quelques détails croustillants sur le très attendu mode Ranked.

On a ainsi pu apprendre que le mode Classé arrivera pendant la Saison 1 Rechargée de MW3, prévue pour le mois de janvier 2024.

Malheureusement, aucune date officielle n’a été annoncée pour la sortie de la Saison 1 Rechargée et de son mode Classé.

Il a été révélé lors de l’événement Call of Duty Next que ce sont les studios Treyarch et Sledgehammer Games qui vont se charger de ce mode Classé. Greg Reisdorf, Directeur créatif multijoueur chez Sledgehammer, a donné plus de détails sur les ambitions du mode Ranked : “On va le mettre à jour, le moderniser depuis sa version Modern Warfare 2, pour l’emmener plus loin.”

Bien qu’aucun détail n’ait été partagé sur le fonctionnement du jeu classé, nous nous attendons à ce que le mode continue d’encourager les joueurs à grimper dans les Divisions pour gagner de prestigieuses récompenses.

Le jeu classé MW3 exige des joueurs de suivre les règles et restrictions de la Call of Duty League (CDL). Si vous n’êtes pas familier avec le format CDL, cela implique que les joueurs disputent des matchs de Recherche et Destruction, Point de Contrôle, et Contrôle dans un format 4v4 avec des restrictions d’armes spécifiques.