La méta “rafale” revient dans Warzone avec le buff de cette arme emblématique

La méta “rafale” emblématique de Verdansk est de retour dans Warzone, grâce à la mise à jour du 16 avril qui a considérablement renforcé une arme caractéristique de CoD.

Parmi les armes emblématiques de Warzone, de nombreux vétérans de Call of Duty reconnaîtront des armes telles que le Kastov 762 (AK-47) et le Striker (UMP-45). Cependant, la plus emblématique de toutes est sans aucun doute le M16.

Le M16 a été présent dans tellement de CoD qu’il est difficile de tous les compter. Mais après avoir été totalement délaissée depuis la mythique méta “rafale” du Warzone original, cette arme brille à nouveau.

À l’époque du Warzone original avec Verdansk, il y avait une période où le M16 dominait, tout comme un autre fusil à rafale de Black Ops Cold War, l’AUG. Cela avait été surnommé la méta “rafale”, et grâce à des buffs majeurs pour le M16 dans la mise à jour du 16 avril, cette arme est de retour.

Le recul du M16 et le mouvement de l’arme ont été drastiquement réduits, rendant l’arme beaucoup plus facile à utiliser. Le recul visuel a été réduit de 18%, ce qui se ressent énormément lors de l’utilisation du fusil à rafale, puisqu’il est maintenant beaucoup plus facile de toucher vos cibles avec le M16 à distance.

Avant ces améliorations, le M16 avait beaucoup de recul, ce qui rendait difficile le fait de toucher les ennemis avec des rafales consécutives à distance. Cependant, après avoir utilisé notre meilleure classe du M16 dans Warzone, il est désormais beaucoup plus facile à utiliser et représente une option méta pour les longues distances.

Même le célèbre streamer de Warzone et joueur professionnel FaZe Swagg est d’accord avec nous, affirmant lui aussi que le M16 est maintenant méta dans sa vidéo YouTube du 17 avril. En parlant du recul, le streamer a déclaré : “Avant, il y en avait beaucoup, mais maintenant, il n’y en a plus.“

Alors si vous recherchez une nouvelle arme à utiliser dans Warzone, vous savez ce qu’il vous reste à faire.