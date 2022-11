La meilleure classe du Kastov 762 dans Warzone 2 : accessoires, atouts, équipements

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Le Kastov 762 est l’un des meilleurs fusils d’assaut de Warzone 2 à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Les fusils d’assaut ont toujours été très présents dans les différentes métas de Warzone 1, et tout porte à croire que la tendance sera la même dans Warzone 2.

Alors si vous recherchez un fusil d’assaut capable d’éviscérer les ennemis dans des combats à moyenne ou longue portée, ne cherchez pas plus loin que le Kastov 762.

Bien que son recul soit assez difficile à maîtriser, sa puissance de feu est tout simplement exceptionnelle.

Alors sans plus attendre, découvrez comment vous devez équiper le Kastov 762 dans Warzone 2.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Activision Le Kastov 762 est très apprécié par les joueurs de Warzone 2.

La meilleure classe du Kastov 762 dans Warzone 2

Les meilleurs accessoires du Kastov 762

Canon : Canon KAS-10 584MM

Bouche : ZLR Talon 5

Lunette : Lunette VLK x4,0

Poignée arrière : Poignée Demo-X2

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Commençons par le Canon KAS-10 584MM et le ZLR Talon 5 qui augmentent la portée des dégâts, la vitesse des balles et le contrôle du recul au détriment de la vitesse de visée et de la vitesse de déplacement.

Afin de contrebalancer cela, la Poignée Demo-X2 améliore le contrôle du recul. La Lunette VLK x4,0 est selon nous le meilleur choix pour les combats à moyenne et longue portée.

Enfin, il est préférable d’utiliser le Chargeur de 40 cartouches afin de pouvoir abattre plusieurs ennemis à la fois sans avoir à recharger.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs atouts pour une classe Kastov 762

Pack d’atouts : Spécialiste en armes

: Spécialiste en armes Surarmement

Gros bras

Observateur

Survivant

Le pack Spécialiste en armement convient parfaitement au Kastov 762 grâce notamment à Surarmement qui permet d’équiper une deuxième arme principale.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Gros bras est souvent négligé par les joueurs, mais la possibilité de viser et de lancer votre équipement plus loin peut s’avérer très utile tandis qu’Observateur vous permet d’identifier l’équipement ennemi.

Peut-être encore plus utile dans Warzone 2, Survivant signale les ennemis qui vous mettent à terre et permet aux alliés de vous réanimer plus rapidement.

Les meilleurs équipements pour une classe Kastov 762

Tactique : Grenade paralysante

Mortel : Semtex

La semtex est le meilleur moyen de déloger des adversaires abrités dans une pièce et la grenade paralysante vous aidera toujours à prendre le dessus sur vos adversaires.

L’article continue après la publicité

Comment débloquer le Kastov 762 dans Warzone 2

Afin de mettre la main sur le Kastov 762, vous allez simplement devoir atteindre le niveau 23.

Les meilleures alternatives au Kastov 762 dans Warzone 2

Le recul du Kastov 762 est trop difficile à contrôler pour vous ? Essayez alors le M4 qui est le fusil d’assaut idéal pour tous les styles de jeu dans Warzone 2.