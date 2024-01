Vous souhaitez jouer de manière agressive dans Warzone en enchaînant les quickscopes ? Découvrez alors la meilleure classe pour faire cela.

Warzone regorge d’armes mortelles adaptées à différentes situations de combat. Pour les combats à longue distance, les snipers sont généralement le choix privilégié. Cependant, cette catégorie est également efficace dans les confrontations en combat rapproché sur les cartes du mode Resurgence.

Bien que n’étant pas le sniper le plus rapide en termes de vitesse ADS, de maniabilité générale et de mobilité par nature, avec les bons accessoires, le KATT-AMR peut être transformé en le meilleur sniper pour quickscope dans Warzone.

Découvrez donc comment vous devez l’équiper.

Activision

La meilleure classe pour quickscope dans Warzone

Laser : Laser FSS Ole-V

: Laser FSS Ole-V Bouche : Silencieux Sonic XL

: Silencieux Sonic XL Munitions : Munitions Spitzer de Calibre .50

: Munitions Spitzer de Calibre .50 Culasse : Verrou rapide Ephemera

: Verrou rapide Ephemera Crosse : Coussinet de recul tactique

Pour cette classe quisckope du KATT-AMR dans Warzone, nous avons équipé le Silencieux Sonic XL et les Munitions Spitzer de Calibre .50 pour améliorer la vitesse des balles et la portée des dégâts de l’arme.

Nous nous sommes ensuite concentrés sur l’amélioration de la maniabilité et de la mobilité de l’arme avec le Laser FSS Ole-V et le Verrou rapide Ephemera qui, combinés, augmentent la vitesse ADS, la vitesse de transition du sprint au tir ainsi que la stabilité de visée et la vitesse de rechargement.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S'inscrire

Enfin, le Coussinet de recul tactique va venir améliorer davantage votre vitesse ADS, ce qui est essentiel pour quickscope dans Warzone.

Les meilleurs atouts et équipements pour quickscope dans Warzone

Atout 1 : Irradié

: Irradié Atout 2 : Tour de passe-passe

: Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

: Trempé Atout 4 : Alerte maximale

: Alerte maximale Équipement mortel : Couteau de lancer

: Couteau de lancer Équipement tactique : Grenade fumigène

Pour les atouts de cette classe, nous vous conseillons de commencer avec Irradié et Tour de passe-passe qui vous permettront de vous déplacer plus rapidement, de subir moins de dégâts du gaz et de recharger rapidement.

Trempé vous permettra ensuite de remplir votre armure avec seulement deux plaques au lieu de trois. De plus, Alerte maximale testera votre capacité à réagir rapidement aux ennemis et à tirer avec votre fusil de sniper.

Le Couteau de lancer est idéal lorsque les ennemis sont trop proches, car vous pouvez les one-shot. Enfin, la Grenade fumigène vous aidera à vous déplacer efficacement à travers Urzikstan.

