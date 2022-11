La meilleure classe du Signal 50 dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Modern Warfare 2 possède de multiples fusils de précision performants, et parmi eux, le meilleur est probablement le Signal 50, à condition bien sûr de l’équiper judicieusement. Alors, pour vous illustrer sur le champ de bataille, voici les meilleurs accessoires et atouts à utiliser dans MW2.

De nombreux joueurs estiment que l’âge d’or des snipers est bel et bien de retour grâce à l’arrivée de Modern Warfare 2, si bien que le taux de sélection de ces armes de précision explose. Parmi les multiples fusils de précision du jeu, le Signal 50 est de loin l’un des plus populaires.

Le son de chaque balle peut être entendu sur toute la carte, mais l’arme est étonnamment facile à contrôler et avec les bons accessoires elle peut vraiment être dévastatrice.

La meilleure classe du Signal 50 dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du Signal 50

Canon : Allégé Fifty 21.5″

Accessoire canon : FSS Sharkfin 90

Laser : FSS OLE-V

Poignée arrière : Poignée SA Finesse

Crosse : SO Inline

Lorsqu’on cherche à améliorer le Signal 50, on ne peut tout simplement pas négliger l’ADS de l’arme. Donc, pour commencer, nous avons opté pour le canon Allégé Fifty 21.5″, car il est d’une grande aide en matière de recul et de vitesse des balles et ce, en échange d’une toute petite perte de vitesse.

Pour compenser cela il suffit de miser sur la Poignée SA Finesse car elle se concentre sur l’amélioration de la vitesse ADS et le FSS Sharkfin 90 ne présente aucun inconvénient et offre un petit coup de pouce à la visée.

Les deux derniers accessoires sont la crosse SO Inline et le laser FSS OLE-V. La première améliore la vitesse et la mobilité de l’arme, tandis que le second apporte une autre amélioration considérable de la précision, du contrôle du recul et de la vitesse ADS.

Les meilleurs atouts pour une classe XXX

Atout de base 1 : Surarmement

Atout de base 2 : Pillard

Atout bonus : Main leste

Atout ultime : Alerte maximale

Il y a de fortes chances que vous soyez à court de munitions ou que votre position soit compromise, alors miser sur une seconde arme comme le Fennec 45 ou la MX9 fera l’affaire. Pillard quant à lui sera utile pour récupérer des munitions supplémentaires.

Mains leste est un atout incontournable pour ses capacités de rechargement rapide et nous favorisons l’atout Alerte maximale qui vous donnera une fraction de seconde bienvenue pour réagir et éviter la mort.

Les meilleurs équipements pour une classe XXX

Tactique : Stim

Mortel : Mines de proximité

Amélioration de combat : Boîte de munition

Pour ce qui est de l’équipement, le Stim sera particulièrement utile si vous prenez un ou deux tirs, vous pourrez retourner directement dans le feu de l’action grâce à ses propriétés de régénération de la santé, et la mine de proximité est le parfaite pour contrer les joueurs adverses qui tenteraient de tendre une embuscade. Enfin, une boîte à munitions vous permettra de vous réapprovisionner entièrement.

Comment débloquer le XXX dans Modern Warfare 2

Pour pouvoir mettre la main sur le Signal 50 dans Modern Warfare 2, vous devrez monter votre compte au niveau 44.

Les meilleures alternatives au XXX dans Modern Warfare 2

Le Signal 50 ne convient peut-être pas à tout le monde, alors dans ce cas, nous vous suggérons d’essayer le SP-X 80.