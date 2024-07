La meilleure classe du STG44 dans Warzone : accessoires, atouts, équipements

Le STG44 fait partie de la franchise Call of Duty depuis le tout premier jeu sorti en 2003, et Activision a ramené ce fusil d’assaut emblématique dans Modern Warfare 3 et Warzone.

Avant MW3, le STG44 est apparu pour la dernière fois dans CoD Vanguard en 2021. Tous les joueurs pros de la Call of Duty League utilisaient le STG44 comme le principal fusil d’assaut cette saison-là, et il est facile de comprendre pourquoi.

Cette arme puissante élimine facilement les ennemis lors des duels à moyenne et longue portée, ce qui se transpose parfaitement dans Warzone. Le STG44 fait face à une rude concurrence dans la Saison 5, mais ce fusil d’assaut a des arguments solides.

Voici comment l’équiper.

Sommaire

Activision

La meilleure classe du STG44 dans Warzone

Les meilleurs accessoires du STG44

Bouche : Frein de bouche Casus

: Frein de bouche Casus Canon : Canon long Heinrichter C70

: Canon long Heinrichter C70 Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Crosse : Crosse DR79 Combo

: Crosse DR79 Combo Chargeur : Chargeur à tambour de 50 cartouches

En utilisant les données fournies par sym.gg, nous avons comparé le TTK du STG44 avec celui du SVA 545, MTZ-556, Holger 26 et d’autres options méta de longue date. Le STG44 tue significativement plus rapidement que les autres armes méta jusqu’à 35 mètres, mais une forte baisse des dégâts après cette distance rend cette arme parfaite pour les combats à moyenne portée.

Avec cela à l’esprit, notre classe joue sur les points forts du STG44 en améliorant sa précision et sa puissance de feu. Le Frein de bouche Casus et la Crosse DR79 Combo améliorent le contrôle du recul et le mouvement de l’arme, au détriment d’une légère perte de mobilité.

Pendant ce temps, le Canon long Heinrichter C70 améliore la portée des dégâts et la vitesse des balles de 28 %.

La Lunette JAK sans verre offre la meilleure vision parmi toutes les lunettes à courte et moyenne portée dans Warzone et améliore la stabilité de la visée lors du tir. Enfin, le Chargeur à tambour de 50 cartouches est essentiel pour affronter plusieurs ennemis à la fois.

Les meilleurs atouts avec le STG44

Atout 1 : Pas de course

: Pas de course Atout 2 : Tour de passe-passe

: Tour de passe-passe Atout 3 : Trempé

: Trempé Atout 4 : Alerte maximale

Pour cette classe du STG, nous vous conseillons d’améliorer votre mobilité globale à l’aide de Pas de course qui augmente la durée et le délai d’utilisation du sprint tactique.

Tour de passe-passe est également un atout très utile, car il permet de recharger rapidement votre arme en plein combat. Les plaques sont toujours difficiles à trouver, et c’est pourquoi nous vous conseillons d’équiper Trempé qui réduit le besoin de trois plaques à deux pour une armure complète.

Enfin, Alerte maximale vous alerte lorsqu’un ennemi vous cible, ce qui supprime la sensation d’être sans défense dans votre environnement.

Les meilleurs équipements avec le STG44

Tactique : Grenade flash

Grenade flash Mortel : Semtex

En ce qui concerne l’équipement, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Semtex pour débusquer rapidement une escouade hors d’un bâtiment, tandis que les Grenades flash vont totalement désorienter vos adversaires.

Comment débloquer le STG44 dans Warzone

Pour obtenir le STG dans MW3 et Warzone, vous devrez le débloquer via le Passe de Combat de la Saison 5 en complétant le Secteur 7.

Les meilleures alternatives au STG44 dans Warzone

Après avoir reçu un buff important lors de la Saison 5, le SVA 545 est plus puissant qu’auparavant, grâce à une portée maximale des dégâts améliorée de 36,83 mètres, contre 31,75 auparavant.

Le MCW a également reçu un buff nécessaire, augmentant son modificateur de dégâts dans le torse, rendant ce fusil d’assaut toujours aussi viable.

