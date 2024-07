Ce caméo improbable de Goku dans ce nouvel anime “sous-estimé”

Devenu une véritable icône de la pop culture, on ne sait jamais où Goku pourrait apparaître ensuite, car le héros de la franchise Dragon Ball a eu droit à un caméo inattendu dans un tout nouvel anime.

Goku va bientôt revenir sur le devant de la scène dans Dragon Ball DAIMA, le prochain anime de la franchise mettant en scène les fameux Z Fighters. Et en plus de retrouver Goku, Vegeta, Piccolo et les autres, le projet fera également office de chant du cygne pour le célèbre Akira Toriyama suite à son décès survenu un peu plus tôt cette année.

Mais avant de revenir dans Dragon Ball DAIMA, Goku a décidé de faire un petit tour dans une autre nouveauté sortie cet été. Il s’agit de l’anime The Elusive Samurai, adapté du manga Yūsei Matsui et produit par CloverWorks, un studio connu entre autres pour The Promised Neverland, Wonder Egg Priority, Spy x Family (en collaboration avec WIT Studio), Bocchi the Rock! et plus récemment Wind Breaker.

Et c’est dans l’épisode 3, sorti la semaine dernière, que les fans ont pu voir Goku faire une apparition surprise. Le Saiyan est montré en train de faire son fameux Genki Dama, l’une de ses techniques phares, alors que les protagonistes de The Elusive Samurai le regardent perplexes.

“Goku fait une apparition dans le dernier épisode de The Elusive Samurai”

Ses cheveux, son visage et sa carrure ne laissent que très peu de place au doute concernant son identité. Les fans pensent que cela devrait aider plus de gens à découvrir ce nouvel anime sous-estimé.

“Cet anime semble tellement sous-estimé, mais tout est parfait”, a répondu un internaute à la publication sur X/Twitter.

“Donc, il a bien terminé sa formation de grand prêtre”, plaisante un autre fan, faisant référence à la tenue portée par Goku dans ce caméo. Un autre internaute a également remarqué que le Saiyan a aussi été aperçu dans l’anime Oblivion Battery, une autre nouveauté sortie cette année.

Goku, et plus généralement la franchise Dragon Ball, sont devenus des éléments cultes pour les fans de mangas et d’animes, à tel point que l’œuvre de Toriyama fait désormais partie intégrante de la culture populaire contemporaine. Il n’est donc pas rare de voir de nombreuses œuvres modernes glisser de petites références et clins d’œil à Goku et son univers.

Une franchise qui, après 40 ans d’existence, continue d’être développée encore aujourd’hui, puisque les fans pourront bientôt découvrir le prochain anime Dragon Ball DAIMA, dont la sortie est prévue pour octobre 2024.

Concernant The Elusive Samurai, l’anime a fait ses débuts sur Crunchyroll le 6 juillet 2024, et voici le synopsis partagé par la plateforme de streaming : “En 1333, le gouvernement du shogunat de Kamakura tombe lorsqu’un homme de confiance, Takauji Ashikaga, organise une rébellion. Le jeune héritier de la lignée, Tokiyuki Hôjô, est le seul à échapper au massacre grâce à l’aide d’un prêtre, Yorishige Suwa. En fuite et luttant pour rester en vie, l’insaisissable Tokiyuki met en place son plan pour reconquérir sa place à Kamakura.”

Et pour celles et ceux qui cherchent d’autres nouveautés à regarder en ce moment, découvrez notre liste des animes de l’été 2024 à voir en streaming.