Solo Leveling : Quand sort le premier épisode de l’anime ?

L’adaptation en anime tant attendue de Solo Leveling est prête à conquérir les écrans. Quand sortira le premier épisode ?

Adaptant un manhwa populaire de Chugong (scénario) et Jang Sung-rak (dessin), Solo Leveling est une série d’action fantastique. Dans l’historie, le monde des héros a radicalement changé 10 ans plus tôt, suite à l’apparition d’un portail reliant leur univers à un royaume rempli de magie et de monstres. L’armement moderne ne fonctionnant pas sur ces créatures, ce sont des humains appelés “chasseurs” et qui ont reçu des pouvoirs qu’on envoie au casse-pipe.

Le récit se penche sur Sung Jinwoo, qui chasse inlassablement les monstres dans des portes de bas rang pour payer les soins médicaux de sa mère et l’éducation de sa sœur.

L’adaptation en anime de Solo Leveling par A-1 Pictures est réalisée par Shunsuke Nakashige. Noboru Kimura en est le scénariste, Tomoko Sudo le designer des personnages de l’anime et Hirotaka Tokuda s’occupant du design des monstres. Alors, quand pourrez-vous découvrir le premier épisode de l’anime ?

La date de sortie de Solo Leveling est fixée au 6 janvier 2024 sur Crunchyroll.

Le planning officiel du site n’a pour le moment pas confirmé d’heure précise, mais la diffusion au Japon se fera le 7 janvier à minuit : en prenant en compte le décalage horaire, nous devrions donc découvrir l’épisode le 6 janvier un peu après 16h.

Le résumé de Crunchyroll présente l’anime ainsi : “Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! Mais ce dicton ne s’applique pas au chasseur le plus faible de toute l’humanité, Jinwoo Sung. Après avoir été mortellement blessé lorsqu’il est tombé par hasard sur un double donjon caché, Jinwoo est miraculeusement rescapé. Au bord de la mort, il entrevoit une quête et saisit une opportunité qui lui permet dès lors de gagner en puissance très rapidement. À présent, il souhaite découvrir les secrets de ses pouvoirs et du donjon qui les a engendrés.“

Rendez-vous donc le 6 janvier 2024 pour découvrir l’anime Solo Leveling !