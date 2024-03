Dragon Ball Super : le chapitre 103 a le titre parfait pour honorer Akira Toriyama

Alors que le chapitre 103 du manga Dragon Ball Super doit sortir prochainement, les fans ont récemment pu avoir un premier aperçu de ce prochain chapitre, et notamment de son titre, faisant alors écho à la disparition tragique du célèbre Akira Toriyama.

Annoncée il y a tout juste une semaine, la mort d’Akira Toriyama a été un véritable choc pour les fans du monde entier. Véritable légende dans le monde du manga, il était principalement connu pour Dragon Ball, une saga qui a bercé toute une génération. Le mangaka souffrait d’une tumeur au cerveau selon un de ses anciens assistants, et c’est le 1er mars qu’il a rendu son dernier soupir, alors âgé de 68 ans.

Hissé au rang de légende bien avant sa disparition, Toriyama laisse derrière lui un univers aussi riche que populaire, ayant donné naissance à une franchise qui a encore de belles années devant elle. Car à l’occasion du 40e anniversaire de Dragon Ball, les fans pourront bientôt découvrir un tout nouvel anime, baptisé Dragon Ball DAIMA.

Un univers qui continue aussi d’être développé du côté des mangas, puisque les fans peuvent retrouver les fameux Z Fighters dans Dragon Ball Super, qui n’est autre que la suite de Dragon Ball. Une suite proposée par Toyotarō, et qui était jusque-là sous la supervision de Toriyama en personne. Et alors que le chapitre 103 du manga doit bientôt sortir, les fans ont récemment pu avoir un aperçu du prochain chapitre, qui va sortir la semaine prochaine au Japon dans le nouveau numéro du magazine V-Jump.

Le titre du chapitre 103 de Dragon Ball Super rend parfaitement hommage à Toriyama

C’est donc sur le site officiel de Dragon Ball que l’on peut retrouver un premier aperçu du chapitre 103 de Dragon Ball Super. En effet, le site propose chaque mois de découvrir en avance les brouillons des premières pages réalisées par Toyotarō. On peut alors apercevoir le titre de ce prochain chapitre, intitulé “Un héritage pour le futur”.

Shueisha

Le chapitre en question fait donc suite aux derniers évènements survenus dans le manga, où l’on pouvait voir un épilogue qui continuait l’intrigue au-delà de la fin de Dragon Ball Super : Super Hero (2022), le film d’animation ayant eu droit à son adaptation en format papier. L’histoire reprend donc avec Goku qui, sentant une explosion de Ki provoquée par la nouvelle transformation de Gohan, va décider de rejoindre son fils pour tester la nouvelle puissance de ce dernier.

Un titre qui fait donc principalement référence au duel père/fils entre Goku et Gohan, mais qui pourrait également faire écho à la disparition du mangaka, dans le sens où c’est Toyotarō qui est désormais en charge de l’avenir de l’univers Dragon Ball et qui va reprendre le flambeau après Toriyama. Le chapitre 103 est également présenté comme étant le moment où “l’arc SUPER HERO atteint son apogée dramatique”, ce qui laisse à penser que nous arrivons probablement à la fin de cet épilogue et qu’un nouvel arc pourrait débuter prochainement.