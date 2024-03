One Piece chapitre 1111 : les spoilers relancent cette théorie très populaire sur Joy Boy

Les spoilers du chapitre 1111 de One Piece ont révélé un développement intéressant. Les fans analysent maintenant cet événement et ce qu’il pourrait signifier dans la grande intrigue globale. Cela a également rendu une théorie populaire sur Joy Boy plus probable que jamais.

Le chapitre 1111 de One Piece est le prochain chapitre du manga, dont la sortie est prévue pour le 24 mars 2024. Ce sera le dernier chapitre avant que le manga ne fasse une pause de plusieurs semaines. Un nouveau chapitre qui promet des rebondissements dans tous les sens si l’on se fie aux spoilers qui circulent en ligne, comme par exemple cette attaque hilarante de Monkey D. Luffy face au Gorosei qui a récemment été teasée.

Mais il y a également un autre élément qui a suscité l’interrogation de nombreux fans, et il s’agit de la fin du chapitre. Selon les spoilers, le chapitre 1111 devrait se conclure avec le réveil du fameux géant de fer, confirmant ainsi un twist sur ce mystérieux robot de l’île Egghead. Après s’être réveillé, le géant de fer va mentionner un autre personnage tout aussi mystérieux, à savoir Joy Boy.

La dernière fois que Joy Boy a été mentionné aussi clairement dans l’histoire, c’était par Zunesh, le célèbre éléphant géant qui erre dans le Nouveau Monde et qui porte l’île de Zō sur son dos. Et alors que Joy Boy s’apprête à être vraisemblablement mentionné par le géant de fer, les fans de One Piece essaient tant bien que mal d’assembler toutes les pièces du puzzle, relançant ainsi cette théorie populaire sur Joy Boy.

Cette théorie sur la nature de Joy Boy

La connexion entre Joy Boy, Zunesh et le géant de fer pourrait laisser à penser que Joy Boy devait lui-même être un géant selon certains fans. Une théorie qui est alors soutenue par la découverte chapeau de paille géant présent sur Mary Geoise et qui, selon certains, pourrait également appartenir à Joy Boy.

C’est plus qu’il n’en fallait pour susciter de vives réactions de la part des fans, à l’image de cet internaute qui a relancé la hype autour de cette théorie.

” Zunesh (un éléphant gigantesque) connaît Joy Boy. Le géant de fer (un robot gigantesque) connaît Joy Boy. La théorie selon laquelle Joy Boy est un géant devient maintenant plus claire. (Vous vous souvenez du chapeau de paille géant ?). Sont-ils les compagnons de Joy Boy ? Tout comme Luffy a Chopper et Franky ?”

Il a été promis depuis longtemps que les géants seraient un point crucial de l’intrigue. Luffy et Usopp ont tous deux exprimé leur intérêt de se rendre à Erbaf, la terre des géants. Récemment, Shanks et son équipage ont également fait une apparition sensationnelle sur l’île des géants. Les géants sont actuellement l’allié le plus puissant de l’Équipage du Chapeau de Paille alors qu’ils sont entourés par le Gorosei et les Marines.

Que Joy Boy soit un géant serait donc assez logique. Certains fans suggèrent également que Joy Boy pourrait être l’ancêtre des Buccaneers, une race de créatures humanoïdes considérablement plus grandes que les humains. C’est pourquoi les Buccaneers ont encore des connaissances sur le Dieu du Soleil Nika, et par extension, sur Joy Boy.

Le fait que Dorry et Broggy connaissent également Nika et que Luffy soit identifié à cette figure mythique contribuent aussi grandement à cette théorie sur Joy Boy. La possibilité que Joy Boy soit donc un géant est assez élevée et son association avec Zunesh et le géant de fer ne fait qu’apporter de l’eau à leur moulin.

En tout cas une chose est sûre, c’est que les fans de One Piece sont plus qu’impatients de voir ce que leur a réservé Eiichiro Oda d’ici la fin de son œuvre.