One Piece Épisode 1103 : date de sortie et spoilers

L’épisode 1103 de One Piece apportera de nouveaux éléments de réponse sur le lien entre Bonney et Kuma : date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait.

La situation à Egghead risque de s’aggraver dans les prochains épisodes de l’anime One Piece, surtout après l’arrivée de la Marine. Comme si faire appel au CP0 ne suffisait pas, il fallait que l’amiral Kizaru débarque. Pas le choix : l’équipage des Chapeaux de Paille a plutôt intérêt à décamper sans engager un combat inutilement dangereux.

Sauf que le chaos ne touche pas que l’île de Vegapunk : la Red Line aussi est en proie au tumulte. Sabo et l’Armée Révolutionnaire ont fourni des efforts intenses pour sauver Kuma de l’esclavagisme d’un Dragon Céleste. Même si son esprit est considéré comme mort, le personnage se rend à Mary Geoise malgré les avertissements de Dragon, dans le but de retrouver quelque chose de plus important que sa propre vie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Date et heure de sortie, spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 1103 de l’anime One Piece.

L’épisode 1103 de One Piece sortira le dimanche 5 mai 2024 sur Crunchyroll et ADN. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 9h.

Sur Netflix, il faudra attendre le 12 mai à 9h pour poser les yeux sur la nouvelle aventure des Chapeaux de Paille.

Spoilers de l’épisode 1103 de One Piece

L’épisode 1103, intitulé “Rends-moi mon père ! Le rêve éphémère de Bonney“, montrera l’affrontement entre Bonney et Vegapunk : la pirate en veut au docteur pour avoir sacrifié l’esprit de son père en faisant de lui un robot.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

toei animation

Malheureusement pour elle, Vegapunk refusera de révéler les secrets derrière la cybernétisation de Kuma. Malgré tout, en continuant de fouiner et guidée par son instinct, Bonney finira par faire des découvertes intéressantes.

Dans une salle secrète, elle tombera ainsi sur un vaisseau en forme de patte géante, rappelant Kuma, et contenant tous les souvenirs de son père.

Du côté des Chapeaux de Paille, l’heure de la rencontre avec le CP0 a sonné : les membres du groupe et les Séraphins vont les encercler, mais Luffy et compagnie découvriront qu’ils ont en réalité un allié inattendu parmi leurs ennemis.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour savoir si les nombreuses pauses du manga d’Eiichiro Oda auront un impact sur la suite de l’anime One Piece, on vous explique tout ici.