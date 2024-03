One Piece chapitre 1111 : l’attaque hilarante de Luffy face au Gorosei teasée dans les spoilers

Les spoilers du chapitre 1111 de One Piece sont tombés et comme prévu, les fans vont avoir droit à un nouveau combat loufoque de Luffy, toujours dans sa forme de Gear 5.

Pour de nombreuses raisons, le chapitre 1111 de One Piece sera important. Au-delà de son numéro iconique, il contiendra surtout un affrontement titanesque, puisque Luffy va se retrouver face à plusieurs membres du terrifiant Gorosei. Sans oublier que ce volet marquera ensuite le début d’une longue pause dans la publication du manga d’Eiichiro Oda.

Le chapitre 1110 avait offert de nombreuses scènes iconiques aux lecteurs : l’arrivée de tous les Doyens sur le champ de bataille d’Egghead, mais aussi la nouvelle attaque de Zoro qui lui permettait de mettre un terme à un combat de longue haleine. Quant à Luffy, il était enfin rejoint par les géants Dorry et Broggy, dans des retrouvailles aussi nostalgiques que farfelues.

Et à en croire les spoilers du chapitre 1111 de One Piece, les fans ne sont pas au bout de leurs surprises avec le capitaine des Chapeaux de Paille.

Les spoilers du chapitre 1111 de One Piece dévoilent une nouvelle attaque hilarante de Luffy contre le Gorosei

Les dessins ne sont pas encore disponibles, mais les premiers spoilers du chapitre 1111 de One Piece sont formels : Luffy va jouer au baseball avec les membres du Gorosei qui lui font face !

crunchyroll

Dans sa forme Nika, le héros va en effet se créer une batte de baseball pour balancer un home run contre les Doyens. Ce nouveau coup n’est qu’un énième rappel du côté cartoon et volontairement ridicule de son Gear 5 : la technique a beau être la plus puissante du personnage, elle a aussi abandonné tout sérieux pour se concentrer sur des ressorts comiques.

Ce qui colle également avec les notes de l’auteur Eiichiro Oda, lorsqu’il expliquait que plus Luffy rigole, plus il gagne en force. Mais face aux membres du Gorosei et leur terrifiante forme éveillée, Mugiwara s’amusera-t-il suffisamment pour espérer s’en sortir et protéger ses proches ?

Il est possible que la partie de baseball continue au-delà du chapitre 1111, mais il faudra attendre ensuite un bon moment avant de poser les yeux sur la suite. Car le chapitre 1112 de One Piece ne sortira pas avant fin avril.