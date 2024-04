Jujutsu Kaisen bat One Piece en devenant l’anime le plus populaire au monde

Les fans de Jujutsu Kaisen sont en liesse alors que l’anime marque l’histoire en entrant dans le Livre Guinness des records.

Lancé en 2020, Jujutsu Kaisen est devenu l’un des animes les plus populaires de tous les temps avec seulement deux saisons et un long-métrage. Adapté du manga de Gege Akutami, le shonen a été acclamée par la critique et compte des millions de spectateurs. Bien qu’étant relativement récent, l’anime est très plébiscité par les fans, au même titre que d’autres œuvres déjà bien établies telles que One Piece, Naruto ou encore My Hero Academia.

Le Livre Guinness des records a récemment révélé que Jujutsu Kaisen a été couronné comme étant la série animée la plus demandée au monde. Cela confirme donc l’immense popularité de l’anime, qui est parvenu à séduire les fans aux quatre coins du globe. En termes d’audience, il a dépassé de grands titres comme Les Simpson, Invincible, Les Griffin et Demon Slayer.

Selon le Livre Guinness des records, une entreprise d’analyse de données nommée Parrot Analytics a mené une étude, révélant que Jujutsu Kaisen n’est autre que la série animée la plus populaire en 2023. La demande globale pour l’anime est 71,2 fois supérieure à celle que l’on retrouve en moyenne pour une série.

“L’anime légendaire JUJUTSU KAISEN a été confirmée comme la série animée la plus demandée au monde. Lire la suite”

Avec ce record, Jujutsu Kaisen a ainsi surpassé L’Attaque des Titans, qui détenait ce titre depuis 2020. Une victoire qui a permis à l’œuvre de Gege Akutami d’être qualifiée de “légendaire” par le Livre Guinness des records. Mais il a également battu One Piece, qui avait pourtant bénéficié d’un regain d’intérêt en 2023 suite à la sortie de l’adaptation en live-action de Netflix.

Un record mondial historique a poussé les fans de Jujutsu Kaisen à célébrer l’anime et à le saluer comme l’un des meilleurs shonens modernes. Exprimant leur joie sur les réseaux sociaux, un fan a écrit sur X (anciennement Twitter) : “Incroyable, avec tout ce travail acharné, ils le méritent.”

“Un anime GOAT pour une raison”, a écrit un autre internaute.

“La gloire qu’il mérite, j’aime tellement cette série”, a commenté un autre utilisateur.

Un fan a souligné que les arcs à venir de la série généreraient plus de battage médiatique, écrivant, “Et c’est seulement le début, il reste la Traque Meutrière et Gojo contre Sukuna.”

Le record mondial historique de Jujutsu Kaisen en tant que série animée la plus demandée au monde lui confère alors une nouvelle forme de légitimité, lui permettant ainsi de se rapprocher d’autres monuments du genre et d’être un peu plus considéré comme étant l’un des animes les plus influents de tous les temps.

