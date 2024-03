Jujutsu Kaisen : comment voir la version corrigée du combat entre Sukuna et Makora ?

La nouvelle version Blu-ray du combat entre Sukuna et Makora dans l’anime Jujutsu Kaisen a, une fois de plus, impressionné les fans. Voici comment vous pouvez la regarder.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen est sans aucun doute l’un des animes les plus populaires de 2023, et c’est pourquoi l’adaptation animée du manga de Gege Akutami a remporté plusieurs prix lors des derniers Crunchyroll Anime Awards.

Une deuxième saison qui, bien qu’elle ait globalement mis tout le monde d’accord, n’était pas parfaite pour autant. C’est pourquoi certains attendaient avec impatience de pouvoir découvrir la version Blu-ray de l’arc du Drame de Shibuya, qui a répondu aux attentes des fans en proposant une version améliorée de ce qui est probablement l’un des meilleurs affrontements de la saison.

La version Blu-ray a ainsi revisité l’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui est très certainement l’épisode le plus controversé de la dernière saison. On peut notamment y découvrir une nouvelle version du combat entre Ryomen Sukuna et Makora.

Pour découvrir la version revisitée du combat entre le fameux Roi des Fléaux et le redoutable Général Céleste Impie, il vous faudra mettre la main sur le volume 4 de la version Blu-ray du Drame de Shibuya. Un volume qui n’est disponible qu’au Japon pour le moment, étant donné qu’il vient de sortir cette semaine dans le pays du Soleil-Levant.

Mais pour les plus impatients d’entre vous qui souhaiteraient quand même découvrir les nouveautés apportées avec la sortie sur support physique, vous pouvez dès à présent en avoir un aperçu et ce, grâce à une vidéo comparative publiée sur la chaîne YouTube EzQuart.

Cette nouvelle version permet non seulement de découvrir une version corrigée du combat, mais elle offre aussi et surtout une version prolongée de l’affrontement entre les deux personnages au travers de scènes supplémentaires.

De plus, le site officiel de Jujutsu Kaisen a annoncé plus tôt dans le mois que les volumes 4 et 5 du Blu-ray auront droit à une projection spéciale au Japon pendant une semaine à partir du 29 mars. La projection inclura les épisodes 17, 18, 19 et 20 de la deuxième saison. Une projection qui aura lieu uniquement dans les cinémas nippons. Nous n’avons pour le moment aucune information concernant une date de sortie à l’international.

Pourquoi Sukuna a-t-il combattu Makora dans Jujutsu Kaisen ?

Après avoir combattu Jogo, Sukuna sent que la vie de Megumi Fushiguro est en danger alors que le jeune sorcier invoque Makora. Ce dernier est un familier (ou Shikigami en version originale) qui n’a encore jamais été maîtrisé par aucun invocateur. Megumi prend donc un risque énorme en l’invoquant, prouvant ainsi qu’il est prêt à se sacrifier pour vaincre Haruta Shigemo, le maître des fléaux envoyé par Kenjaku.

Néanmoins, Sukuna intervient et sauve la vie de Megumi. Cependant, puisque Makora peut s’adapter à toute attaque, Sukuna utilise des techniques dévastatrices ainsi que l’Extension du Territoire. Makora est alors vaincu, mais tout le quartier de Shibuya est également détruit, provoquant ainsi la mort de milliers de personnes. C’est de loin la plus grande tragédie de l’histoire, et Sukuna en est en grande partie responsable.

