Jujutsu Kaisen : Les 5 meilleurs moments inspirés par d’autres animes

L’auteur de Jujutsu Kaisen avait déjà déclaré que Bleach lui avait servi d’inspiration. Mais quels éléments d’autres séries sont venus s’ajouter à l’œuvre de Gege Akutami et ses exorcistes ?

Jujutsu Kaisen est probablement la série animée shonen la plus populaire du moment. Mais Yuji et compagnie ne sont pas sortis de nulle part : pour obtenir un tel succès, il a fallu compter sur de nombreuses autres inspirations qui ont précédé l’anime.

Dans une interview en 2021 en compagnie du légendaire mangaka de Bleach, Tite Kubo, Gege Akutami avait révélé s’être inspiré de trois séries manga et animées : Bleach, Hunter x Hunter et Neon Genesis Evangelion.

Forcément, c’était l’étincelle pour lancer la machine à théories chez les fans, qui ont alors décidé de chercher l’origine du moindre détail de Jujutsu Kaisen. Des extensions de territoire à la couleur des cheveux du héros, tout a été passé à la loupe. On vous propose ici de revoir les cinq éléments qui nous paraissent les plus évidents dans l’œuvre d’Akutami, tirés très probablement de ces classiques du monde shonen.

5 moments de Jujutsu Kaisen inspirés par d’autres animes

Les fans attentifs de Jujutsu Kaisen ont peut-être déjà remarqué que la série s’inspire d’autres animes très appréciés. Et pour ceux qui ne l’ont pas encore remarqué, Gege Akutami est très ouvert sur la manière dont ses chouchous d’enfance ont influencé son travail. Prenez par exemple Aoi Todo, qui est inspiré de Kenpachi Zaraki de Bleach, Yuji Itadori qui reprend des éléments de Naruto Uzumaki, ou encore Megumi Fushiguro se voulant une nouvelle version de Sasuke Uchiha de Naruto.

Mais les similitudes vont au-delà des personnages. On examine ici cinq éléments de Jujutsu Kaisen directement inspirés d’autres séries animées.

1 – L’utilisation de l’énergie occulte et son système de magie

L’une des principales inspirations de Jujutsu Kaisen est Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. Et cela se ressent principalement dans le système de magie de la série.

Au cœur du système de magie de Jujutsu Kaisen se trouve l’énergie occulte, qui est une source de pouvoir associée à des émotions négatives comme le chagrin et la rage. Cette énergie peut ensuite être manipulée par les exorcistes comme une arme contre les fléaux.

Comme la majorité des humains éprouvent de fortes émotions négatives de temps en temps, il y a une abondance d’énergie et de fléaux pour que les exorcistes les combattent.

Gege Akutami a annoncé que Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi, où l’utilisation du Nen par les personnages détermine leur niveau de puissance, est une source principale d’inspiration pour le système de pouvoir de Jujutsu Kaisen. L’auteur a réussi à trouver un équilibre en combinant le Nen de Hunter x Hunter avec des éléments de World Trigger de Daisuke Ashihara, dans lequel les personnages utilisent des compétences et armes spéciales pour canaliser l’énergie.

2 – Les Arcs de Tournoi

Depuis le succès de Yu Yu Hakusho dans les années 90 et ses arcs de tournois sans fin et impressionnants, l’introduction de compétitions dans les séries shonen est quasiment devenue une norme. Et Jujutsu Kaisen ne fait pas exception.

“L’épisode 14 de Jujutsu Kaisen est disponible sur Crunchyroll. L’arc du Tournoi commence !“

Dans le 30e Tournoi des Lycées Jumelés, les lecteurs comme les spectateurs ont eu la chance de découvrir de nombreux personnages et des nouvelles capacités. Bien qu’ayant pris fin brusquement, ce tournoi a offert un moment de répit et une belle dose d’humour aux fans, présentant au passage certains des exorcistes les plus appréciés de Jujutsu Kaisen, comme Aoi Todo.

3 – Le schéma de “l’Élu”

Les “élus” existent depuis les débuts du genre shonen. C’est quoi, un élu ? On parle ici d’un personnage qui possède un grand pouvoir, une grande destinée, mais qui se retrouve seul capable de sauver le monde.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore deviné, c’est Yuji qui tient le titre d’élu dans Jujutsu Kaisen. La série commence alors qu’il avale une relique maudite, et parvient à garder le contrôle de son corps, à la surprise générale des exorcistes – et de Sukuna. Étant le seul à pouvoir accomplir cet exploit, on décide de faire de lui le réceptacle du roi des fléaux.

4 – L’Extension de Territoire

L’origine exacte de la spectaculaire technique d’Extension de Territoire de Jujutsu Kaisen est moins claire.

Les fans pointent généralement du doigt soit le Genjutsu de Naruto, soit le Bankai de Bleach. Toutefois, si l’on prend en compte l’amour de Gege Akutami pour les deux séries, il est probable qu’il soit en réalité question d’un mélange, revisité à sa sauce.

Dans l’Extension de Territoire de Jujutsu Kaisen, l’utilisateur a un contrôle total de son domaine et de quiconque s’y trouve avec lui. Dans l’Infini de Satoru Gojo, Jogo ne pouvait pas s’approcher de l’exorciste puisqu’il était sur son territoire. Ce qui suit la même logique que le Genjutsu de Naruto, l’utilisateur usant de cette technique pour piéger ses ennemis de la même manière.

L’Extension de Territoire et le Genjutsu peuvent également être brisés de manière similaire. En gros, la personne piégée doit surpasser ou contrer la technique avec la sienne.

5 – L’Arc du Drame de Shibuya

Enfin, nous avons Mechamaru et l’Arc du Drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen.

“Mechamaru a sorti toute une unité d’Evangelion. Comment il a obtenu cette technologie ? La résolution de ce mec c’est autre chose, le frérot joue sa vie là-dessus“

Neon Genesis Evangelion est certainement l’un des animes les plus connus et respectés de tous les temps, et dans le récent Arc du Drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen, les fans ont rapidement souligné à quel point la série classique a laissé sa marque.

Ce n’est pas vraiment une nouveauté. Gege Akutami a toujours été ouvert sur l’influence considérable de l’œuvre de Hideaki Anno sur sa propre série, notamment en s’écartant des schémas traditionnels et en laissant certains événements non résolus. Mais cette fois, l’inspiration a été plus du côté esthétique que de l’intrigue. Les lecteurs et spectateurs ont bien vite remarqué la ressemblance entre l’arme secrète de Kokichi, Mechamaru, et l’unité d’Asuka.

Des batailles de mechas aux tropes shonen éprouvés, Jujutsu Kaisen s’est ancré dans le cœur des fans d’anime comme l’une des plus grandes séries de cette génération. Et ce n’est pas étonnant : Gege Akutami a puisé dans les éléments des prédécesseurs de la série pour créer une nouvelle œuvre exaltante, avec tout juste ce qu’il faut de nostalgie pour qu’on s’en souvienne longtemps après sa fin.

