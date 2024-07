Jujutsu Kaisen : voici les derniers mots que Geto devait initialement dire à Gojo, les fans ne s’en remettent pas

Certaines des premières ébauches de Jujutsu Kaisen par Gege Akutami ont récemment été révélées, montrant que les dernières paroles de Geto à Gojo étaient à l’origine bien plus tragiques.

L’amitié entre Satoru Gojo et Suguru Geto est l’un des points forts de Jujutsu Kaisen. Ils étaient meilleurs amis et se soutenaient loyalement l’un l’autre, jusqu’à ce qu’ils se séparent après la mort de Riko Amanai.

Leur amitié a pris fin de manière déchirante après que Geto a déserté le camp des exorcistes, suite au massacre de tout un village de non-exorcistes qui voulait tuer deux jeunes exorcistes, à savoir Nanako et Mimiko Hasaba. Geto et Gojo se sont définitivement séparés lors de leur dernière rencontre dans l’arc du Passé de Gojo à Shibuya.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lors de cette rencontre, Geto a posé à Gojo sa fameuse question, dont on pourrait bien avoir un élément de réponse avec la partie 2 du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen sorti récemment. Malgré la tentative de Gojo de l’arrêter, Geto est tout de même parti, bien déterminé à continuer dans sa nouvelle voie.

Alors que Geto s’en allait, Gojo a essayé d’arrêter son ami dévoyé une dernière fois, même s’il devait le tuer. Bien qu’il n’ait pas pu se résoudre à le faire, Geto était prêt à mourir et a dit : « Si tu veux me tuer, alors tue-moi. Il y aurait une raison à cela. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que cette phrase soit déjà douloureuse, le plan original d’Akutami était encore plus déchirant. Dans la première ébauche de son manuscrit, les mots originaux de Geto à Gojo étaient les suivants : « Si tu veux me tuer, tue-moi. Cela ne me dérangerait pas si c’était de ta main. Mais assure-toi que la mienne soit la seule vie que tu prennes. »

Ces lignes ajoutent alors plus de profondeur au personnage de Geto ainsi qu’à son amitié avec Gojo. On comprend alors que le maître des fléaux avait beaucoup d’estime pour son ami, et c’est pourquoi il était d’accord pour mourir de ses mains. Cependant, il ne voulait pas que Gojo finisse par devenir un meurtrier comme lui, et lui a donc demandé de ne pas prendre une autre vie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela montre à quel point Geto tenait à Gojo. Bien que leurs mondes se soient séparés, il ne voulait pas que son ami devienne un meurtrier, reconnaissant la bonté qui réside dans le plus fort des exorcistes, d’une manière que très peu d’individus avaient fait jusqu’à présent.

Encore une fois, les fans sont en larmes à cause de ces deux-là. Un internaute sur X/Twitter a commenté : « On dirait qu’il ne veut pas que Gojo devienne comme lui, mais Gojo veut le rattraper à la fin. »

« Geto pensait vraiment du mal de lui-même et ne voulait pas que Gojo finisse comme lui. Cela ferait en fait beaucoup plus de sens pour le personnage de Gojo de ne pas tuer les dirigeants jusqu’à la toute fin… » a rejoint un autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« C’est triste que Geto lui-même ait veillé à dire cela à Gojo, pour qu’il ne souffre pas des conséquences au moment de sa mort… » a écrit un troisième.

Bien qu’il y ait une abondance de tragédies dans Jujutsu Kaisen, l’amitié déchirante entre Gojo et Geto reste très certainement l’un des aspects les plus mémorables du récit pour de nombreux fans.

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, découvrez la date de sortie et les spoilers du chapitre 263 du manga. Vous pouvez également comment la saison 3 tease déjà l’animation magistrale de ce personnage.

L’article continue après la publicité