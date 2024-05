L’auteur de Jujutsu Kaisen révèle l’influence surprenante de Toji sur Geto

L’auteur de Jujutsu Kaisen a dévoilé comment Toji a eu une influence surprenante sur Geto.

Dans le guide officiel de Jujutsu Kaisen, l’auteur Gege Akutami a répondu à quelques questions de fans, dont une concernant l’habitude de Suguru Geto de traiter les humains non-exorcistes de « singes », et si cette habitude avait été influencée par Toji Fushiguro.

Au cours de l’Arc du Trésor Caché, Toji avait vaincu Geto après s’être débarrassé de Satoru Gojo, le plus puissant des exorcistes de classe S. C’est alors que Toji prononça sa fameuse phrase : « N’empêche que vous, ceux qui étaient nés avec tout pour réussir, vous avez tous été vaincus par un vulgaire primate sans une once d’énergie occulte ! ».

Plus tard, suite au changement radical de Geto, qui a totalement perdu confiance dans le système du monde des exorcistes et qui a fini par être complètement submergé par sa haine contre les non-exorcistes, il a commencé à désigner les humains non-exorcistes comme des « singes ». Compte tenu de la continuité des deux incidents et de la spécificité du terme utilisé, un fan a saisi l’opportunité de demander confirmation au mangaka. La question et la réponse d’Akutami ont alors été dévoilées grâce à la publication d’un internaute sur X/Twitter.

L’auteur de Jujutsu Kaisen a confirmé que Geto avait effectivement été inspiré par Toji pour désigner les non-exorcistes comme étant des « singes ». Il a également révélé que lorsque Toji a dit la phrase, Geto dormait, et qu’il l’a donc apprise inconsciemment de celui que l’on surnomme le “Tueur d’Exorcistes”.

Ce petit détail sur Toji permet donc à son personnage de gagner en importance dans l’histoire. Bien qu’il n’apparaisse que brièvement à plusieurs reprises dans l’intrigue, son influence joue un rôle majeur dans l’ensemble. Il a non seulement été responsable de l’éveil du véritable pouvoir de Gojo, mais c’est également lui qui a parlé de Megumi à Gojo.

Et on sait désormais qu’il a eu un impact profond sur l’évolution de Geto. Le fait que Toji ait tué Riko Amanai a changé le cours de la vie de Geto. Bien que ce soit l’une des morts les plus tristes de Jujutsu Kaisen, c’est cet évènement tragique qui a conduit Geto a éprouvé une haine grandissante contre les non-exorcistes. Cela l’a finalement amené à massacrer d’innombrables non-exorcistes et à devenir un dangereux maître des fléaux, ayant pour objectif de créer un monde peuplé uniquement de ses semblables.

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, découvrez quel est ce nouveau visuel qui a provoqué une réaction unanime chez les fans, ou encore pourquoi Ui Ui n’utilise pas son sort des âmes sur Megumi et Sukuna.