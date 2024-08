Jujutsu Kaisen annonce son dernier chapitre, la fin du manga est imminente

Le manga Jujutsu Kaisen est plus proche que jamais de son dernier chapitre : la date de sortie du final a été annoncée, on vous explique tout.

C’est en 2023 que le manga de Gege Akutami a entamé son arc final, avec la Bataille de Shinjuku. Violente et meurtrière, cette partie de l’histoire a fait disparaître de nombreux personnages auxquels les fans s’étaient attachés, Gojo Satoru en tête de liste. Du côté des survivants, les choses ne sont pas au mieux non plus : Yuta a dû renoncer à son humanité pour gagner du temps face à Sukuna, et les sacrifices continuent de s’enchaîner les uns après les autres.

Sauf que Yuji a finalement réussi à maîtriser l’extension du territoire et s’est dressé face au grand antagoniste. Si le combat n’est pas encore terminé dans les pages dessinées par Gege Akutami, il semble plus que jamais proche de son dénouement… et l’éditeur l’a confirmé : le final de Jujutsu Kaisen est imminent. On a même la date de sortie du tout dernier chapitre du manga.

Quand sortira le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre final de Jujutsu Kaisen sortira le 30 septembre 2024 au Japon – et donc très probablement le 29 septembre en France, en raison du décalage horaire entre les pays.

“Le manga Jujutsu Kaisen se terminera le 30 septembre.”

L’annonce a été faite dans les pages du Shonen Jump, qui a expliqué que le manga se terminerait dans cinq chapitres en tout : le chapitre 271 sera donc également le dernier.

L’auteur a lui aussi tenu à partager son émotion, rapportée sur X/Twitter par un leaker réputé du manga : “Il reste cinq chapitres avant que l’histoire se finisse. Si je suis en mesure de la conclure comme je l’envisageais, c’est uniquement grâce au soutien et à la coopération de tous mes lecteurs. Merci !! Je travaille dur pour créer un ultime chapitre qui satisfera (probablement) au mieux ceux qui suivent Jujutsu Kaisen. Alors soyez patients, s’il vous plaît !“

Si le mangaka appelle à la patience, les fans sont en réalité plutôt perplexes sur les réseaux sociaux, s’interrogeant sur la rapidité avec laquelle le final va débarquer. Car pour beaucoup, il reste trop de points à éclaircir avant que Yuji ne tire sa révérence, comme le fait remarquer un internaute sur les réseaux : “Frérot, Gege nous déteste, comment tu peux conclure tout ça en cinq chapitres. L’histoire de Tengen ? L’histoire de Sukuna ? Mec… Kenjaku a fait tout ça pour quoi ?“

Un autre estime que la fin risque de “ruiner la meilleure chose jamais faite“, puisque le manga aurait pu selon lui “avoir facilement 50 chapitres de plus.” Un troisième ajoute : “Tous ces éléments préparés en amont ne servent plus à rien désormais. Des personnages comme Kenjaku se retrouvent gâchés. La fusion aurait dû avoir lieu, sinon quel serait le but de la Traque Meurtrière ? Au final le but de JJK, c’est juste apprendre à Sukuna ce qu’est l’amour.”

Si de nombreux fans sont déjà entrés dans les différentes phases du deuil à l’annonce du chapitre final, l’auteur du manga reste capable de surprendre ses lecteurs en cinq chapitres de Jujutsu Kaisen : il faudra donc attendre pour découvrir si oui ou non Yuji réussira à vaincre le roi des fléaux et sauver Megumi.