La date de reprise du manga Berserk enfin annoncée, les fans n’en reviennent pas

Le manga Berserk a enfin annoncé la date de sa reprise, les fans étant comblés par le retour tant attendu du fameux Guts.

Berserk, l’un des mangas les plus acclamés par la critique et les plus influents de tous les temps, revient finalement le vendredi 26 avril 2024. Créé par le célèbre Kentarō Miura, ce seinen de dark fantasy est reconnu pour son scénario percutant et ses illustrations à couper le souffle.

Presque six mois après le chapitre 375, les créateurs ont enfin annoncé la date de retour du manga. Le prochain chapitre de Berserk sera publié le 26 avril dans le magazine Young Animal. Il est rapporté qu’il y aura une page en couleur pour marquer le retour tant attendu de ce manga désormais culte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lancé en 1989, Berserk a impressionné les fans pendant des décennies avec ses personnages complexes et son monde richement élaboré, jusqu’à la mort de Miura en 2021. Le mangaka est décédé à 54 ans d’une dissection aortique aiguë, laissant son œuvre magistrale inachevée.

Alors que l’industrie de l’anime et du manga ainsi que les fans du monde entier pleuraient la mort de l’auteur nippon, il a été annoncé en 2022 qu’un autre mangaka, Kōji Mori, superviserait désormais le manga en collaboration avec les artistes du Studio Gaga.

Mori a clarifié aux fans qu’il n’ajouterait jamais ses propres rebondissements au manga et respecterait ce que Miura lui avait confié avant sa mort prématurée. Bien que de nombreux fans aient critiqué le fait qu’un autre mangaka prenne en charge la suite de Berserk, la plupart étaient heureux que l’histoire se poursuive.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans sont donc très excités par le retour de la série médiévale-fantastique et ont exprimé leurs sentiments sur les réseaux sociaux suite à l’annonce de la date de retour de Berserk.

“Pas possible, le summum de la fiction est de retour !” dit un utilisateur sur X/Twitter. “Enfin, j’ai attendu si longtemps”, commente un autre internaute.

“Let’s go !” est le message qui revient la plupart du temps alors que le manga s’apprête à reprendre sa publication.

Il y a beaucoup d’attentes pour le prochain chapitre de Berserk. Avec l’annonce de la date de retour du manga, les fans attendent avec impatience de voir ce qui va arriver à Guts et compagnie et si la suite sera à la hauteur de l’œuvre de Miura.

L’article continue après la publicité