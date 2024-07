La date de sortie du volume 38 de Hunter x Hunter enfin annoncée

Le créateur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, travaille de nouveau sur le manga après une longue pause, et la date de sortie du volume 38 a enfin été révélée.

Hunter x Hunter est très certainement l’un des shonens les plus populaires de l’histoire, de nombreux fans ayant été séduits tant par le manga que par ses adaptations animées. Cependant, l’œuvre est souvent en pause en raison de l’état de santé du mangaka.

Et alors que l’arc du Continent Caché, le huitième arc du manga faisant suite au fameux arc des Élections où s’est arrêté l’anime, de nombreux fans attendent avec impatience la suite. C’est pourquoi les lecteurs du manga peuvent se réjouir de cette récente annonce concernant la date de sortie d’un nouveau volume.

“Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi va sortir le nouveau volume 38 le 4 septembre 2024 au Japon !”

Alors que nous continuons à attendre, le manga sortira un nouveau volume, à savoir le volume 38, le mercredi 4 septembre 2024 au Japon. Il inclura les chapitres 390 à 400, qui ont déjà été publiés. Le chapitre le plus récent a été publié en décembre 2022 avant d’entrer en pause à nouveau en raison de la santé de Togashi.

Cependant, actuellement, le mangaka a travaillé sur au moins 16 chapitres et il partage des mises à jour sur X/Twitter. On espère que donc que le manga pourra bientôt revenir à sa sérialisation habituelle, qui devrait alors vraisemblablement faire son grand retour dans le Weekly Shonen Jump, le fameux magazine de la Shueisha où il a fait ses débuts en 1998.

Selon un autre leaker, “Hunter x Hunter volume 38 en septembre. Si cela suit le schéma de la sortie du volume 37 et s’ils n’ont pas déplacé HxH de Jump, le manga devrait revenir dans les numéros 38-41.”

Un fan a alors partagé son engouement suite à la nouvelle, déclarant : “J’ai prié pour des moments comme celui-ci.”

“Je prie pour que Togashi reste en bonne santé et puisse continuer à faire ce qu’il aime,” partage un autre.

Un autre internaute a également déclaré, “Comme prévu, certains ne savent pas que ce ne sont que les 10 chapitres qu’il a faits il y a quelques années. Cela arrive à chaque fois. C’est ça et les fans uniquement de l’anime qui disent qu’ils devraient ramener l’anime juste pour couvrir le combat de Chrollo.”

Pour rappel, l’attente entre les différents tomes de Hunter x Hunter se fait de plus en plus longue, puisque le volume 36 est sorti en octobre 2018 au Japon (et en mai 2019 en France), tandis que le volume 37 est sorti au Japon en novembre 2022 (et en mars 2023 chez nous).

D’ici là, vous pouvez également consulter notre liste des animes de l’été 2024 à voir en streaming pour être sûr de ne pas manquer les nouveautés du moment.