The Finals a-t-il un système SBMM ?

The Finals est là et les joueurs n’ont pas perdu de temps pour se plonger dans les matchs. Cependant, le SBMM, ou matchmaking basé sur les compétences, affecte-t-il les lobbies ? Voici tout ce que nous savons sur le SBMM dans The Finals.

Après des mois de battage médiatique et de bêtas réussies, The Finals est enfin arrivé sur console et PC. Le FPS chaotique d’Embark Studios plonge les joueurs dans un jeu télévisé virtuel. Dans cet univers unique, ils peuvent créer des concurrents uniques et vaincre des ennemis. Le but ? Accumuler le plus d’argent possible.

Mais avec tant de builds et d’armes différents à maîtriser, les nouveaux joueurs pourraient s’inquiéter de se retrouver face à des joueurs plus expérimentés. De nombreux jeux utilisent la fonctionnalité controversée de SBMM pour équilibrer les chances. QU’en est-il de The Finals ?

Voici tout ce que nous savons sur la présence du matchmaking basé sur les compétences dans The Finals.

Y a-t-il du SBMM dans « The Finals » ?

Embark Studios n’a pas confirmé si The Finals utilise le SBMM ou non. Cependant, les joueurs pensent effectivemment que cette fonctionnalité est présente dans le jeu. Depuis son lancement complet, de nombreux fans se sont rendus sur le Discord officiel pour signaler que le SBMM semble décider des lobbies, même en Quickplay.

Beaucoup ont affirmé avoir été placés dans des matchs contre des adversaires plus coriaces après avoir remporté plusieurs parties d’affilée, obtenant un score élevé dans le processus. Il semblerait que la bêta de The Finals ne comportait pas de SBMM à part pour les Tournois Classés.

Cependant, il convient de garder à l’esprit que rien n’a été officiellement confirmé et que tout cela est basé sur les rapports des joueurs. Bien entendu, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si une annonce officielle ,était faite.

Qu’est-ce que le SBMM dans The Finals ?

Le matchmaking basé sur les compétences dans The Finals est un système qui vise à créer des lobbies remplis de joueurs de niveau équivalent. Bien que les détails exacts de cette fonctionnalité soient vagues, on s’attend à ce qu’elle utilise des statistiques telles que le ratio K/D, les victoires, le score par minute. Cela permet d’opposer des équipes de niveau de compétence similaire.

De nombreux jeux FPS utilisent le SBMM, avec des titres comme Modern Warfare 3 et Warzone parmi les plus notoires. Le système est extrêmement controversé parmi les joueurs, c’est pourquoi des jeux comme XDefiant ont décidé de ne pas l’inclure.

Les joueurs occasionnels soutiennent souvent que le SBMM rend des jeux comme The Finals plus accessibles pour eux, même s’ils n’ont pas le temps de totalement le maîtriser. D’un autre côté, les joueurs de haut niveau ont souvent l’impression que leurs bonnes performances les pénalisent car ils se retrouvent dans des lobbies plus difficiles.

Au final, même si on ne sait pas exactement si The Finals inclut le SBMM à son lancement, le sujet risque d’être au cœur des discussions dans les semaines à venir.

Pour en savoir plus sur le jeu de Embark Studios, consultez notre rubrique The Finals.