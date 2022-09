Qu’est ce que le SBMM et pourquoi est-ce aussi controversé ?

Le matchmaking basé sur les compétences (SBMM) continue d’être un sujet brûlant auprès des différentes communautés de Call of Duty, Apex Legends et Fortnite. Mais qu’est-ce que c’est exactement, quels jeux utilisent ce système et pourquoi tant de joueurs s’y opposent ?

Qu’est-ce que le SBMM?

Le Skill Based Matchmaking est un matchmaking basé sur le niveau des joueurs. Lorsque vous lancez une partie dans n’importe quel jeu, un algorithme très complexe entre en scène pour trouver d’autres joueurs et remplir votre lobby, c’est le matchmaking.

Différents facteurs peuvent être utilisés pour décider quels joueurs seront placés dans votre lobby. La localisation et la connexion sont généralement les facteurs les plus importants, ce qui signifie que les joueurs géographiquement plus proches de vous sont les plus susceptibles de rejoindre votre partie, afin de vous permettre d’avoir la meilleure connexion possible.

Le matchmaking basé sur les compétences des joueurs n’écarte pas nécessairement ces facteurs mais il ne seront plus prioritaires. Il met principalement l’accent sur la recherche de joueurs avec un niveau proche du votre.

Par exemple, dans Call of Duty, l’algorithme de matchmaking est censé prendre en compte vos statistiques, comme le temps joué, le score par minute et le KDR. Grâce à ces données il vous met en correspondance avec des joueurs qui ont des statistiques similaires.

Cela signifie que, dans la majorité des cas, les joueurs les moins qualifiés se retrouveront avec d’autres joueurs moins qualifiés et les joueurs les plus qualifiés seront face à d’autres joueurs très qualifiés.

Activision Le SBMM est un sujet qui fait énormément débat au sein de la communauté de Call of Duty.

Quels jeux utilisent le SBMM ?

Globalement, nous ne connaissons pas tous les jeux qui utilisent le matchmaking basé sur le niveau des joueurs. De nombreux développeurs préfèrent garder leurs systèmes de matchmaking secrets pour diverses raisons.

Quoi qu’il en soit, une multitude de jeux très populaires utilisent officiellement ce matchmaking. Dans le lot on retrouve notamment Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare ou encore Warzone.

Pourquoi est-ce aussi controversé et impopulaire?

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les joueurs n’approuvent pas le recours au SBMM. Beaucoup soutiennent que cela est trop restrictif pour les joueurs les plus qualifiés. En effet, si un joueur a un très bon niveau, il sera placé dans des lobbies avec d’autres joueurs tout aussi compétents, les empêchant ainsi de dominer des joueurs plus faibles.

Certains avancent également que ça nuit aux joueurs occasionnels. Si un joueur très compétent mais qui ne joue que de temps à autre, pour le plaisir, est associé à d’autres joueurs tout aussi bons, il ne pourra pas jouer avec désinvolture, il sera forcé de s’investir. Un argument qui est d’autant plus pertinent pour les jeux qui proposent à la fois des modes normaux et classés.

D’autres arguments plus généraux sont également avancés par les joueurs tel qu’une incidence sur le ping, un temps d’attente plus conséquent avant de trouver une partie ou encore que ce système pousse les joueurs à camper.

Beaucoup de joueurs pensent que les modes classés devraient utiliser le SBMM, mais qu’au contraire les parties normales devraient être plus décontractées. Fortnite, qui dispose à la fois d’un mode classé et de parties normales, utilise le SBMM dans les 2 cas. Un choix qui s’est avéré très impopulaire que ce soit auprès de joueurs classés ou non.

Epic Games Bien que Fortnite dispose d’un mode Arène, le SBMM reste toujours présent dans les parties normales.

Mais alors, pourquoi les éditeurs utilisent le SBMM ?

Si le SBMM est impopulaire auprès de nombreux joueurs, pourquoi est-ce que les éditeurs utilisent ce système ? Et bien il y a un certain nombre de raisons, mais quelques-unes sont les plus évidentes.

Tout d’abord, cela protège les joueurs les moins qualifiés de se faire totalement pulvériser dans chaque partie qu’ils jouent, avant de totalement abandonner. Si un joueur est encore en train d’apprendre les mécanismes d’un jeu, le mettre dans un lobby avec des joueurs talentueux ne serait pas très amusant ou utile.

De plus, ce système rend les matchs plus stimulants et plus compétitifs. Si chaque équipe a des joueurs aux compétences similaires, la partie sera plus serrée et, en théorie, plus agréable. En revanche, si une équipe est totalement dominée, il sera alors beaucoup plus difficile pour un membre de cette équipe d’apprécier la partie.

C’est finalement là qu’intervient la discorde. Les joueurs les plus qualifiés souhaitent pouvoir dominer les moins doués, au moins occasionnellement, tandis que les studios de jeux essaient de protéger les moins bons joueurs pour les garder actifs.

Malgré tout, de plus en plus de jeux semblent se tourner vers le SBMM.