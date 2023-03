The Finals : date de sortie, bêta, plateforme et plus

Alors que la bêta fermée de The Finals vient tout juste d’ouvrir ses portes, le FPS d’Embark Studios commence déjà à faire tourner des têtes. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Lors de son annonce à la Gamescom 2022, The Finals est loin d’être passé inaperçu. Il faut dire que l’idée d’un FPS développé par des anciens de chez DICE a de quoi séduire, et que les trailers explosifs partagés par le studio ne pouvaient que mettre l’eau à la bouche.

Après de nombreux mois de silence radio, le FPS d’Embark Studios a commencé à de nouveau faire parler de lui à l’approche du lancement de sa bêta fermée. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface au sujet de ce FPS compétitif, qui semble être chargé d’adrénaline.

The Finals n’a pas encore de date de sortie, mais étant donné que la bêta fermée est d’ores et déjà d’actualité on peut s’attendre à ce que le titre sorte en 2023. La page Steam du jeu indique d’ailleurs que le titre sera disponible “Prochainement”. On ne peut qu’espérer que peu après la fin de la bêta fermée, les développeurs annonceront une fenêtre de sortie.

Cela étant dit, ceux qui ont eu la chance d’être sélectionnés peuvent profiter de la bêta fermée, qui se déroule du 7 au 21 mars 2023.

Pour vous inscrire à la bêta, il vous suffit de vous rendre sur la page Steam de The Finals et de faire défiler la page jusqu’à ce que vous voyiez “Participer à The Finals Playtest”. Sélectionnez “Demander l’accès” et attendez de recevoir un e-mail contenant des informations sur le téléchargement de la version bêta de The Finals en croisant les doigts.

En effet, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une bêta fermée et que tout le monde ne sera pas sélectionné. Cependant, après cette bêta, il y aura probablement une autre bêta fermée, voire une bêta ouverte alors n’hésitez pas à vous inscrire.

Sur quelles plateformes The Finals sera-t-il disponible ?

Bien que la bêta soit exclusivement proposée sur PC, The Finals sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

En revanche, The Finals étant un jeu next-gen, il ne sera pas disponible sur PlayStation 4 ou Xbox One.

Le gameplay de The Finals

The Finals est un FPS en free-to-play à mi-chemin entre Battlefield et Overwatch qui offre aux joueurs une certaine dose de liberté, leur permettant de s’épanouir avec leur propre style de jeu, mais aussi d’utiliser l’arène comme ils l’entendent, quitte à la détruire.

Qu’ils souhaitent utiliser des armes à feu ou des armes de mêlée, les joueurs peuvent choisir parmi un large éventail d’armes. Il y a également une abondance de gadgets et de compétences disponibles que les joueurs peuvent choisir d’utiliser, allant du grappin à un dispositif de guérison en passant par un bouclier.

Le jeu met également l’accent sur le travail d’équipe, puisque les joueurs se battront en équipe pour “remporter des tournois de plus en plus importants et une gloire durable”.