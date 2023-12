Activision brise enfin le silence sur le SBMM dans Call of Duty

Activision a publié une déclaration, abordant enfin l’expérience du matchmaking basé sur les compétences (SBMM) avec laquelle les joueurs de Call of Duty sont de plus en plus frustrés au fil du temps, surtout maintenant dans Modern Warfare 3.

Le matchmaking basé sur les compétences, ou SBMM, est présent dans les jeux multijoueur depuis de nombreuses années maintenant, les développeurs cherchant à opposer des joueurs de niveaux de compétence similaires.

Cependant, de nombreux joueurs se sont plaints qu’il devient de plus en plus puissant année après année, et a été une plainte clé à propos de Modern Warfare 3 malgré un sentiment généralement positif de la part des joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Maintenant, après des années de spéculation et le silence d’Activision sur le sujet, ils ont publié une déclaration.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

La déclaration de Call of Duty sur le SBMM

Call of Duty a finalement rompu son silence autour du matchmaking et si le SBMM affecte réellement les parties dans lesquelles les joueurs entrent.

Découvrez ci-dessous la déclaration complète traduite en français :

La promesse d’avoir des “discussions continues” avec la communauté concernant le matchmaking sera sans aucun doute une musique aux oreilles de nombreux joueurs, bien que beaucoup auraient espéré entendre qu’ils travailleront à améliorer l’expérience de matchmaking ou au moins aborder directement le SBMM.

L’article continue après la publicité