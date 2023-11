Vers un changement du SBMM dans MW3 ? Les développeurs demandent l’avis des joueurs

Beaucoup de joueurs de Modern Warfare 3 se plaignent du SBMM “épuisant”. Après un AMA sur Reddit, Sledgehammer Games pourra difficilement ignorer le problème.

Dix jours après sa sortie, les avis sur MW3 se font de plus en plus nombreux, et force est de constater que ceux-ci sont à l’instant présent très mitigés. Mode campagne jugé trop court et peu original, zombies en monde ouvert qui plaît autant qu’il déçoit ou encore multijoueur vivement critiqué pour son côté “recyclé”… Rien, ou presque, ne semble être épargné aux développeurs de MW3.

Constat on ne peut plus révélateur, la note Metacritic de Modern Warfare 3est actuellement fixée à 55/100, ce qui en fait le Call of Duty le plus mal noté après Call of Duty : Black Ops Declassified sur PS Vita (qui avait alors récolté une note de 33/100).

Pire encore, la note utilisateurs est à ce jour particulièrement inquiétante : 1,7/10 pour 1265 avis. Si le jeu semble souffrir d’un review bombing particulièrement acharné depuis plusieurs jours, les faits sont là : MW3 peine à convaincre.

Mais ce qui cristallise surtout les tensions et les critiques, se résume en 4 petites lettres : SBMM (acronyme de “Skill Based Matchmaking” ou matchmaking basé sur les compétences).

Le SBMM : qu’est-ce que c’est, et pourquoi c’est controversé ?

Le SBMM est un système de matchmaking algorithmique dont le but premier est de proposer aux joueurs des parties de jeux en ligne équilibrées, en réunissant les joueurs par lobby en fonction de leur niveau de jeu. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter notre article dédié au SBMM.

Le SBMM est un sujet de débat houleux au sein de la communauté Call of Duty depuis de nombreuses années. Sur MW3, les détracteurs de ce système sont particulièrement bruyants, car le SBMM est jugé omniprésent et bien trop agressif.

Les joueurs se plaignent de devoir tryhard en permanence et de ne plus pouvoir se détendre. De plus, le SBMM a quelques défauts notoires : probabilité de pings plus élevée (afin de trouver des joueurs d’un même niveau), parties plus “lisses” et similaires car les joueurs ont un niveau plus ou moins équivalent, difficultés de jouer avec des amis de niveau inférieur car ces derniers se retrouvent face à des joueurs bien plus compétentes en guise de rééquilibrage ou encore temps d’attente rallongés pour trouver une partie… Il ne s’agit là que d’une liste non exhaustive des nombreux reproches faits au SBMM.

Sledgehammer ouvre la Boîte de Pandore en demandant l’avis des joueurs

Dans la soirée du 19 novembre 2023, le studio de développement en charge du multijoueur de MW3 – Sledgehammer Games – a lancé une AMA (Ask Me Anything) sur Reddit.

Soucieux de montrer que le studio est à l’écoute des joueurs depuis la sortie de MW3, Sledgehammer Games a décidé d’organiser une AMA (Ask Me Anything) sur le subreddit r/ModernWarfareIII, dans l’optique de partager les idées de la communauté auprès de ses développeurs, mais aussi pour prendre la température auprès des joueurs sur les défauts du jeu et proposer des solutions.

“Nous sommes Slegehammer Games, le studio principal derrière Call of Duty: Modern Warfare 3. Demandez-nous n’importe quoi [Édition multijoueur] !”

Très rapidement et sans grande surprise, des centaines de commentaires sur le SBMM ont afflué, certains demandant un nerf de celui-ci, d’autres plus radicaux exigeant son retrait pur et simple.

“Pourriez-vous réduire le SBMM afin que mon ping soit la seule priorité pour le matchmaking ?”, “C’est épuidant d’affronter des “tryharders” dans 90% de mes parties”, “c’est impossible de jouer avec mes amis à cause du SBMM”, peut-on lire dans les commentaires à d’innombrables reprises.

Étant donné le spectre très large des critiques émise autour du matchmaking de MW3 et son SBMM, il paraît difficile pour Sledgehammer Games d’occulter le sujet et de ne pas apporter une réponse claire et transparente à la communauté, qu’elle aille dans le sens ou non des plaignants. Mais rien n’est encore acté, et il faudra attendre ce lundi soir 20 novembre à 21h, heure française, pour espérer obtenir des réponses.

Vers une playlist Ranked et le retrait du SBMM en Casual ?

Une solution régulièrement proposée par la communauté serait l’instauration d’une playlist “Casual” sans SBMM afin que les joueurs puissent jouer dans un cadre plus décontracté, ainsi que d’un mode Classé/Ranked pour les joueurs plus compétitifs, désireux de croiser le fer avec des adversaires de leur niveau (voire supérieur). Si Sledgehammer Games a d’ores-et-déjà confirmé qu’un mode Classé allait débarquer dans MW3 lors de la Saison 01 Rechargée, on ne sait pas à ce jour si celui-ci aura une incidence quelconque sur le SBMM dans les playlists Casual.

Dès que nous aurons davantage d’informations sur l’évolution du SBMM dans MW3, nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous en faire part.

