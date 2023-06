XDefiant a-t-il un SBMM ?

Le matchmaking basé sur les compétences (SBMM) a été une plainte fréquente des joueurs de Call of Duty ces dernières années, et avec l’arrivée du très optimiste “tueur de COD” XDefiant à l’horizon, les joueurs se demandent si le prochain FPS d’Ubisoft aura également cette fonctionnalité.

XDefiant devrait sortir à l’été 2023, bien qu’une date précise n’ait pas encore été confirmée après deux versions bêta du jeu.

À ce stade du cycle de vie de Modern Warfare 2, de nombreux joueurs cherchent de nouveaux jeux à essayer ou veulent varier un peu les choses par rapport à l’habitude de se mesurer en multijoueur ou au Battle Royale de Warzone 2 tous les jours.

Alors que l’attente pour le prochain CoD, qui devrait être Modern Warfare 3, commence à s’intensifier, XDefiant semble prêt à combler ce vide.

Mais avec une sortie qui se rapproche de plus en plus, les joueurs se demandent si ce nouveau jeu va également proposer du SBMM à l’image de Call of Duty.

XDefiant va-t-il proposer du SBMM ?

Dans un article du studio en octobre 2022, il a été confirmé que le jeu occasionnel de XDefiant n’aura pas de SBMM. Au lieu de cela, le matchmaking sera basé sur le ping.

Cependant, le mode classé aura quant à lui du SBMM, afin de correctement associer les joueurs de même niveau entre eux et contre d’autres.

C’est quelque chose qui a été largement célébré par les joueurs de Call of Duty cherchant à essayer quelque chose de différent et à commencer à jouer davantage à d’autres jeux, surtout lorsqu’il est associé à des fonctionnalités plus traditionnelles de COD comme le vote des cartes, une mini-map à l’ancienne, et bien plus encore.

Mark Rubin, producteur exécutif du jeu, a précédemment aidé à développer les jeux originaux Call of Duty 4 : Modern Warfare et Modern Warfare 2, en 2007 et 2009. Il a également longtemps été contre le SBMM, postant un message sur Twitter en octobre 2022 à ce sujet.

De toute évidence, le SBMM n’est pas prévu pour XDefiant, et selon les commentaires de Rubin, nous ne devrions jamais nous y attendre.

Alors, si vous avez longtemps détesté son utilisation dans Call of Duty, XDefiant pourrait bien vous offrir du répit.