The Finals surprend aux Game Awards et ouvre furtivement ses serveurs

Le studio Embark Studio a créé la surprise avec son FPS “The Finals”, lors des Game Awards 2023, en lançant discrètement la version complète du jeu.

The Finals a fait grand bruit en 2023. Ce FPS gratuit, produit par Embark Studios, promettait des fusillades très mouvementées avec des environnements destructibles, des capacités déployables, et bien plus encore. Le jeu proposait également des combats basés sur des classes, avec 3 classes jouables différentes opérant de manière très distincte.

Le jeu a connu plusieurs bêtas fermées et ouvertes dans les derniers mois de 2023, le jeu étant capable d’accueillir des parties multijoueurs. Les joueurs pouvaient participer à diverses fusillades, saisissant des cubes de cash et les déposant à des objectifs pour gagner.

“L’arène est ouverte ! Elle se déploie sur Steam, PS5, Xbox Series X|S dans la prochaine heure. Pouvez-vous atteindre les finales ?”

Lors des Game Awards 2023, The Finals a étonné le public en lançant discrètement la version complète du jeu. Les développeurs ont mis en ligne la version complète du jeu dans un lancement surprise, les joueurs sur Steam pouvant y jouer immédiatement.

The Finals a été lancé sur plusieurs plateformes, mais comme le jeu est en ligne, il semble que les joueurs affluent. De ce fait, les développeurs ont publié un communiqué indiquant qu’ils limitent le nombre de joueurs rejoignant le jeu, et augmenteront cette limite chaque heure afin que les joueurs aient la meilleure expérience possible.

Les développeurs ont assuré qu’ils ne s’arrêteront pas tant que tous les joueurs ne pourront pas entrer dans l’arène.