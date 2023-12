Les joueurs de The Finals réclament un nerf majeur de l’aim assist

The Finals a été une agréable surprise pour les amateurs de FPS, mais un problème sous-jacent d’aim assist commence à fortement agacer les joueurs qui réclament des ajustements.

Embark Studios a fait un coup d’éclat avec son nouveau FPS, The Finals. Les compteurs de joueurs ont explosé depuis le lancement surprise du jeu au début du mois de décembre, et cela ne montre aucun signe de ralentissement.

Cela dit, tout n’a pas été tout rose, car de nombreux problèmes ont pollué la sortie du jeu. Certains sont liés à l’équilibrage, avec des joueurs débattant sur la fonctionnalité de la classe Poids Plume, tandis que d’autres sont déjà frustrés par l’afflux de tricheurs.

Mais depuis quelques jours, un nouveau problème est en hausse et c’est un sujet brûlant depuis de nombreuses années dans le genre FPS, il s’agit de l’aim assist.

Un clip de The Finals démontre la puissance de l’aim assist

Avec des fonctionnalités comme le crossplay devenant un standard dans les jeux, l’aim assist est un sujet de discussion très fréquent dans le genre FPS.

Sans surprise, The Finals dispose d’une aide à la visée, mais il a été découvert qu’elle pourrait être plus puissante que prévu.

Dans une vidéo partagée sur le subreddit du jeu, GOTTA_BE_FR3SH a démontré la force de l’aim assist en jeu. Dans le champ de tir et avec une manette PS4, il a simplement appuyé sur la gâchette de visée pour que son arme se verrouille sauvagement sur le mannequin d’entraînement.

L’aim assist étant une fonctionnalité très décriée, cette vidéo n’a pas aidé sa cause. Beaucoup de réponses étaient contrariées, et cela empire en pensant à cette réponse : “J’ai même une vidéo où l’aim assist suit une classe Poids Plume camouflée pour moi.” Il est également important de noter que ce niveau d’aim assist “aimbot” est possible à la fois sur console et sur PC avec une manette, comme l’a déclaré l’auteur de la vidéo.

Seul le temps nous dira comment Embark va gérer ce problème d’aide à la visée, mais étant donné que le jeu est à ses débuts, on peut imaginer qu’il sera ajusté lorsque le studio clarifiera d’autres problèmes.

