Le type Stellaire expliqué dans Pokémon Écarlate et Violet

Pokémon Écarlate et Violet : Le Disque Indigo introduit un tout nouveau type unique dans le jeu. Voici ce qu’est le type Stellaire et ses propriétés.

Depuis le début de la franchise, Pokémon s’est construit autour de son tableau des types. Les rapports de force ont été ajustés au fil des années à mesure que de nouveaux types ont rejoint , avec comme changements les plus significatifs l’ajout des types Acier et Ténèbres dans la Génération 2 et le type Fée dans la Génération 6.

Le DLC Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet a introduit un 19ème type dans la franchise. Cependant, celui-ci est assez unique et ne fonctionne pas comme les autres.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le tout nouveau type Stellaire de Pokémon.

Game Freak

Le type Stellaire est un nouvel élément du phénomène Téractistal de la Génération 9.

En quelque sorte, le type Stellaire est à la fois tous les types et aucun type. Dans les combats réguliers, il offre un bonus de STAB à n’importe quelle attaque, mais une seule fois par type.

Dans les Raids Téractistal, la restriction d’une seule fois par type est supprimée, offrant un bonus de STAB à toutes les attaques utilisées en étant Téractistalisé.

Contrairement aux autres types, il n’y a pas de Pokémon ou d’attaques qui lui appartiennent naturellement. Un Pokémon peut avoir Stellaire comme son type Téractistal, et l’attaque Téra Explosion peut devenir de type Stellaire si elle est utilisée par l’un d’eux en étant Téractistalisé.

Lorsqu’elle est définie comme Stellaire, Téra Explosion fonctionne un peu différemment. Ses dégâts sont déterminés par l’Attaque ou l’Attaque Spéciale de l’utilisateur (en utilisant la plus élevée) et sont toujours Très Efficaces contre les cibles Téractistalisées. Cependant, elle diminue l’Attaque et l’Attaque Spéciale de l’utilisateur.

Le type Stellaire est donc extrêmement puissant, et plus encore lorsque vous affrontez d’autres Pokémon Téracristalisés.

