Pokémon Écarlate & Violet a manqué une opportunité de personnalisation

Bien qu’elles soient mignonnes, les chambres en résidence dans Pokémon Écarlate & Violet semblent représenter une occasion manquée pour l’expression et la personnalisation des joueurs dans le jeu.

S’il y a bien une chose que les joueurs de Pokémon adorent, c’est la possibilité de s’exprimer dans leur jeu préféré. Chaque jeu propose une approche légèrement différente, certains offrant de nombreuses options de tenues et de personnalisation, tandis que d’autres proposent une sélection quelque peu décevante.

Les options de personnalisation de votre personnage dans Pokémon Écarlate & Violet ne sont pas révolutionnaires, mais elles font l’affaire. Une plainte des fans lors de la sortie du jeu était que vous étiez coincé à porter un uniforme scolaire tout au long du jeu et ne pouviez pas créer de nouvelles tenues.

Bien qu’il soit logique dans une certaine mesure que le personnage du joueur soit toujours en uniforme, ce qui n’a pas de sens, c’est les chambres en résidence statiques de l’Académie.

Vous découvrez les chambres assez tôt dans le jeu, et elles sont plutôt jolies. L’espace est un peu vide mais bien conçu et confortable, offrant à votre personnage un bel endroit pour se reposer pendant qu’il est à l’école. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire avec cet espace.

Si vous avez joué à d’autres jeux Pokémon qui vous donnaient accès à des Bases Secrètes, vous vous attendiez peut-être à un certain niveau de personnalisation en entrant dans votre chambre pour la première fois. Les jeux précédents permettaient des emplacements de style logement avec des décorations, alors pourquoi cela n’a-t-il pas été inclus dans Écarlate & Violet ?

Les joueurs auraient pu acheter de petits bibelots ou de nouvelles couvertures dans les boutiques de Mesaledo, ou même afficher leurs photos en jeu sur le mur. La cuisine aurait même pu être utilisée pour faire des sandwichs, peut-être avec un bonus spécial “fait maison” appliqué aux aliments préparés dans la résidence.

Ce sentiment a été écho par les fans de Pokémon en ligne lors d’une récente discussion sur le jeu. Les joueurs ont souligné comment les chambres en résidence semblaient être « une occasion manquée » et comment avoir une zone de style Base Secrète aurait pu ajouter tellement plus de vie au jeu.

Il y a de nombreux aspects des jeux Écarlate & Violet qui étaient bons mais auraient pu être excellents, et c’est l’un d’entre eux. Espérons que les prochaines entrées dans la série Pokémon donneront aux joueurs plus d’espace pour décorer et afficher des réalisations ou des bibelots en jeu.

Comme Légendes Pokémon Z-A va se dérouler à Illumis, les joueurs pourraient-ils avoir leur propre appartement, ou peut-être une Base Secrète souterraine ? Rien n’a été dit officiellement sur cette idée, bien sûr, mais ce serait excitant de voir cela dans le prochain jeu Pokémon.

