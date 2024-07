Les dresseurs de Pokémon Go souhaitent que Niantic ajoute plus d’apparitions rares, comme Pyronille et Tritox, lors de l’événement Festival Go Global.

Du 13 au 14 juillet, le Festival Go Global a permis aux joueurs de participer à l’événement annuel s’ils ne pouvaient pas y assister auparavant à Sendai, Madrid ou New York City.

Pour la première fois dans le jeu mobile, les dresseurs pouvaient rencontrer Necrozma dans les Raids 5 étoiles et le fusionner plus tard en sa forme Crinière du Couchant ou Ailes de l’Aurore en collectant de l’Énergie de Fusion Solaire ou Lunaire.

En plus des Raids, le Go Fest Global présentait plusieurs habitats rotatifs avec des apparitions sauvages comme Zarbi, Emolga et d’autres. Cependant, les dresseurs sont un peu insatisfaits de la rareté des apparitions sauvages disponibles pendant l’événement.

Sur le subreddit de Pokémon Go, un joueur a partagé sa confusion quant à la raison pour laquelle le Go Fest Global était “90% centré autour des Raids”. “Au début du jeu, je me souviens que le Go Fest et les événements Safari Zone étaient les moments où l’on pouvait attraper des Pokémon qui n’apparaissaient normalement pas,” a écrit l’auteur du post.

Niantic

Il a ensuite demandé pourquoi le Festival Go Global ne présentait pas d’apparitions rares telles que Tritox, Pyronille, Charbambin ou Motisma. “Nous avons une si grande liste de Pokémon que les gens seraient prêts à acheter un billet pour voir dans la nature, mais nous sommes toujours coincés avec des apparitions de choses que nous voyons presque tous les jours,” a-t-il poursuivi.

“Je ne comprends pas pourquoi une entreprise qui aime l’argent ne créerait pas un événement qui attirerait réellement plus de joueurs à long terme prêts à payer pour y participer.”

D’autres dresseurs de Pokémon Go ont convenu avec l’auteur du post dans les commentaires, offrant des suggestions pour les futurs Festival Pokémon Go. “Cela aurait même été génial de révéler de nouveaux Pokémon lors de ces événements. Il y en a des centaines qui n’ont pas encore été ajoutés au jeu,” a écrit une personne.

“Ça semble stagné maintenant. Je pense aussi que les prix dans la boutique ont trop augmenté, et il y a tellement d’événements payants maintenant que c’est un peu accablant si l’on veut participer à tout,” a ajouté un autre dresseur.

Au cours de l’année écoulée, de nombreux joueurs de Pokémon Go ont eu l’impression que Niantic les avait déçus en termes d’événements. Plus précisément, la société de jeux a annoncé qu’elle organiserait un événement de rattrapage pour Méga-Rayquaza après que le premier ait été truffé de problèmes techniques.