Les fans de Pokémon Go ravis par l’ajout d’une fonctionnalité de combat innovante

Niantic a déployé une nouvelle fonctionnalité de combat dans Pokémon Go qui partage des informations utiles sur l’efficacité des types, et les joueurs louent déjà sa mise en œuvre.

Certains utilisateurs de Pokémon Go ont remarqué une nouvelle icône de point d’interrogation à côté de l’onglet de recherche dans le jeu. Selon ceux qui se sont familiarisés avec l’icône, appuyer dessus lors du choix des équipes pour les Raids et les combats révèle des détails sur l’efficacité des types du Pokémon dans le combat à venir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une telle addition signifie que les joueurs peuvent assembler l’équipe la plus efficace avant d’entrer dans un scénario de combat.

Inutile de dire que cela devrait être une aubaine pour ceux qui ne sont pas informés sur l’efficacité des types. Cela devrait également aider les joueurs voulant gagner du temps avant le match.

Les joueurs de Pokémon Go applaudissent la toute nouvelle fonctionnalité de combat

Confuse quant à l’arrivée de la fonctionnalité, l’utilisatrice Reddit Anna1342 a posé la question suivante aux autres joueurs de Pokémon Go : « Est-ce nouveau ou suis-je juste stupide ? »

La Redditeuse a partagé des captures d’écran de l’icône et de son lien vers une page “Efficacité des Types”. Les utilisateurs ont rapidement noté que la fonctionnalité est déployée selon un calendrier échelonné, ce qui signifie qu’elle n’est pas encore disponible globalement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En discutant davantage de la question dans les réponses, le posteur original a déclaré : « …ça fait gagner tellement de temps. »

Plusieurs personnes ont également été rapides à noter l’utilité de la nouvelle addition. « C’est nouveau et c’est génial ! Je ne pense pas que ce soit global encore donc appréciez-le », a remarqué une personne dans le fil.

D’autres fans de Pokémon Go n’ont pas perdu de temps à applaudir la nouvelle fonctionnalité, non plus. Une autre personne dans les commentaires a dit : « Je l’ai depuis au moins une semaine, peut-être un peu plus. Une superbe addition. Beaucoup de mes équipes sont spécialisées pour le KO le plus rapide maintenant. »

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il n’est actuellement pas clair quand tous les utilisateurs de Pokémon Go auront accès à la dernière addition permettant de gagner du temps. Une chose semble certaine, cependant, elle deviendra probablement une fonctionnalité favorite des fans.