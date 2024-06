Une tendance virale transforme les Pokémon en fonction de leurs capacités

Faire partie de la communauté Pokémon signifie avoir la chance de découvrir des fan arts incroyables et des théories créatives presque quotidiennement. Que vous soyez plus intéressé par les jeux, les cartes ou la série, il y aura une multitude d’artistes qui proposeront du contenu qui résonne avec vous sur presque toutes les plateformes.

Une tendance excitante qui a récemment émergé en ligne est l’idée des formes de Pokémon basées sur leurs talents, mise en avant par l’artiste n0rtist sur X. Cette tendance explore comment le talent naturel d’un Pokémon, comme Torrent ou Isograisse, pourrait théoriquement influencer son design et son esthétique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres créateurs Pokémon se sont immédiatement lancés dans cette tendance et elle circule dans la communauté depuis, beaucoup louant l’artiste original et disant qu’ils “adoraient vraiment ce concept”.

Le post original met en vedette Chapignon, en donnant à Chapignon avec Pose Spore un voile de poison et en intégrant un motif de pomme empoisonnée subtile sur Chapignon avec Soin Poison.

Le design Technicien est beaucoup plus géométrique et angulaire que la forme standard de Chapignon, un fan le comparant à un Xénomorphe, en disant : “Je ne sais pas si c’était intentionnel mais ça me donne la chair de poule. Ça me rappelle Alien.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre artiste nommé birdoodles a révélé sa propre interprétation de cette tendance créative, choisissant Tiplouf comme son Pokémon de prédilection.

L’interprétation littérale des pouvoirs de ce pingouin courageux a fait sensation auprès d’autres fans de Pokémon dans la communauté, avec une personne louant l’artiste en disant : “Ces dessins sont adorables. Je pense que celui pour le combat est mon préféré.”

Certaines tendances artistiques Pokémon sont intrigantes mais irréalistes, mais cette tendance particulière semble suffisamment faisable pour un jeu Pokémon principal. Elle pourrait rivaliser avec des mécanismes populaires comme les Pokémon Tera ou les Méga-Évolutions en termes de créativité et d’attrait esthétique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme l’a souligné un fan de Pokémon, cependant, ce serait un cauchemar d’avoir des formes basées sur les talents dans les tournois VGC Pokémon. Ils ont noté : “Concept cool mais ce serait nul pour la compétition. Vous seriez garanti de connaître les attaques de chaque Pokémon que vous rencontriez” avant de féliciter l’idée comme “sympa” malgré tout.

Bien qu’il soit peu probable que nous voyions des formes basées sur les talents dans un jeu Pokémon principal de sitôt, ce n’est pas impossible. L’arrivée de Légendes Pokémon Z-A marque le retour des Méga-Évolutions, très appréciées des fans, et avec elles, le potentiel de nouvelles interprétations créatives de créatures populaires.

L’article continue après la publicité